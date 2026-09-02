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省1枚代幣開轉！萬代超夯「美吉吊飾」限時下殺2枚代幣 全台4門市搶轉爆款柴犬、三麗鷗

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝GBO Taiwan FB粉專
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扭蛋迷衝了！日本萬代（BANDAI）超夯的生活系扭蛋「美吉吊飾」，即日起無預警推出限時降價優惠。原本轉一次要3枚代幣，現在直接下殺「2枚代幣」就能帶回家！

圖／翻攝GBO Taiwan FB粉專
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「美吉吊飾」附有特製矽膠環與扣環，能輕鬆套在雨傘手柄、水瓶或包包上，是超實用的防丟神物。這次降價陣容誠意滿滿，包含呆萌「柴犬／茶犬」、美式復古風「HELLO KITTY」、魔性「吉生物」，以及回憶殺滿滿的「塔麻可吉（電子雞）」與「POSTPET」粉紅熊等，統統讓扭蛋控一次滿足。

圖／翻攝GBO Taiwan FB粉專
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限時1個月快閃！降價優惠自即日起至9月27日止，20款美吉吊飾機台採數量限定、售完為止，熱門款式隨時可能提早秒殺。

粉絲們快筆記以下4間GBO萬代官方扭蛋店門市，把握機會快去試手氣吧！

-台北 ATT 4 FUN 信義店： 信義區松壽路12號4樓

-台北 台北地下街店： 中正區市民大道一段100號B1（58櫃）

-桃園 桃知道一號店： 桃園區南平路301號（影城棟3樓）

-高雄 大立店： 前金區五福三路57號（大立A館4樓）

圖／翻攝GBO Taiwan FB粉專
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