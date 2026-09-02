省1枚代幣開轉！萬代超夯「美吉吊飾」限時下殺2枚代幣 全台4門市搶轉爆款柴犬、三麗鷗

今年中秋及教師節連假共計4天，預估連假前2日國5預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午，建議用路人上午5時前或下午5時後出發；西部國道則於後2日南投、彰化、台中、苗栗、新竹及桃園等北向瓶頸路段易有壅塞情形。

2026-09-02 10:43