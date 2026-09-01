不只平日國旅補助要搶！ 「Taiwan PASS」環島神卡今日開賣 「5折搭台鐵or送1500住宿券」雙省搶購攻略快收

旅人們注意了！交通部觀光署啟動「平日國旅補助」，除了連住兩晚最高折抵2,000元與壽星專屬1,200元生日券之外，另一隱藏版神券—限量「Taiwan PASS 雙省方案」於9月1日正式開賣。這次主打「省票價」或「省住宿」二選一，還能與國旅補助「疊加折抵」得憑手速搶購。

圖／交通部觀光署提供

．2選1超狂優惠！交通直接砍半 vs 原價買送1,500元住宿金

圖／翻攝交通部觀光署FB粉專

針對自由行旅客推出的 Taiwan PASS台鐵版雙省方案，規劃了兩種省錢路線：

方案一「省票價（直接打5折）」：限量24,000套。成人票原價2,500元，直接下殺至1,250元；孩童與敬老票原價1,700元，特價只要850元。若以「2大2小」一家四口出遊換算，光交通費就能當場省下4,200元。

方案二「省住宿（買就送1,500元住宿券）」：限量20,000套。以原價購買 Taiwan PASS 台鐵版（全票2,500元／孩童與敬老票1,700元），直接加贈「1,500元平日住宿抵用券」。

一張票爽玩全台！台鐵3日搭到飽＋捷運＋15大景點接駁

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不論選擇哪種方案，票券本身都整合了全台三大核心大眾運輸，讓不開車的旅客也能無縫漫遊：

-台鐵3日周遊券：指定期間內無限次搭乘台鐵列車。

-都會捷運（4選1）：北北基好玩卡交通暢遊版2日券、桃園機場捷運來回票、台中捷運48小時票券、高雄捷運與輕軌2日券。

-景區接駁（15選1）：包含台灣好行日月潭線、清境線、阿里山線、墾丁快線來回票，以及阿里山林鐵車票、高雄 MeN Go 48小時票、Uber 抵用券或租車折抵等多元選項。

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聰明疊加折抵！開通流程、使用規範與通路一次看

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拿到票券後的使用與折抵規則也需特別留意，搶購通路包含：Klook、KKday、ibon、FamiTicket、雄獅旅遊、易遊網及Trip.com等7大指定平台販售，售完為止。

開通與兌換期限：購買後須在2026年12月31日前下載專屬 APP 並輸入「85開頭序號」開通。開通後，交通套票內容可於365天內兌換使用。

住宿券使用技巧：贈送的1,500元平日住宿抵用券需於2026年12月31日前使用完畢，限週日至週四平日入住使用（每房每晚限折一次，不可分次折抵）。該住宿券可與官方的「平日住宿獎助」及「生日住宿金」疊加合併使用，是2026下半年玩遍全台的最划算省錢組合。

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