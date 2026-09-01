台北101觀景台遭批「燈光影響夜景」　賈永婕親回應曝重大改造計畫

台北101是許多國內外遊客造訪台北的熱門景點，位於89樓的觀景台更能360度俯瞰台北市。不過近日有網友在Threads發文，指出台北101觀景台晚間室內燈光過亮，影響遊客欣賞夜景的視線，引發討論。對此，台北101董事長賈永婕親自發文回應，除了針對燈光配置做出說明，也透露觀景台正在進行改造計畫，未來將有一番新面貌。

賈永婕表示，台北101觀景台位於89樓，是一個360度的圓形空間，天氣晴朗時可以一望無際、俯瞰整個台北市。許多民眾到訪時，還會特別尋找自己的家、公司、學校，甚至一路走來的成長足跡；對外國遊客而言，101更是認識台北的重要景點之一。

針對近日網友批評觀景台「晚上室內燈光太亮」，賈永婕解釋，網友提到有霓虹燈光的區域位於南面，往外望主要是木柵、新店、深坑一帶，由於這一側的夜間城市景觀相對較暗，不像東京等大城市到了晚上仍處處燈火通明，因此目前南面窗邊設置了一些裝置，主要提供遊客拍照、打卡使用。

至於東、西、北三個方向，賈永婕指出，到了晚上靠近窗戶的部分光源其實會關閉，讓遊客能夠好好欣賞夜景。不過她也強調，如果外界的批評中有值得改進的地方，團隊當然會虛心接受，「畢竟一個要跟國際接軌的觀景台，就是要不斷進步。」

賈永婕進一步透露，2025年初已向董事會爭取到觀景台為期兩年的改裝計畫預算，並感謝董事們支持，第一階段工程就是觀景台地板重建，經過20多年大量觀光客踩踏，89樓地板過去已出現多處凹陷及老舊狀況。

為了不影響觀景台正常營運，工程採分區施工方式，一區一區進行，最終如期在2025年底完工。賈永婕表示，如今地板已經煥然一新，不僅走起來更加舒服，也更加安全。

至於接下來的改造工程，她則賣關子笑說，「嘿嘿就請大家期待觀景台的大變身了！」她強調，改造需要時間，也需要縝密規劃，團隊會一步一步往前走。

而對於這次外界關注的燈光問題，賈永婕也沒有迴避，直言「這個確實可以更好，我們來好好研究一下。」同時她還幽默表示，現在自己腦袋裡已經「植入了最新的晶片」，面對外界聲音時，「比較情緒化的字眼會自動忽略，理智的建議會好好思考。」