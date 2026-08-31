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台版「星空圖書館」！信義區貴婦百貨「BELLAVITA」新造景亮相 「透光天幕、質感書牆」化身歐洲書廊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／BELLAVITA IG及粉專
圖／BELLAVITA IG粉專

台版「星空圖書館」！不只首爾COEX有，台北信義區貴婦百貨「BELLAVITA」新造景充滿書香氣息，站在中庭抬頭即可看見書牆展示，打造了帶有明亮感的歐洲書廊氛圍。

圖／BELLAVITA IG
圖／BELLAVITA IG

信義區貴婦百貨「BELLAVITA」每每推出新造景都會吸引人潮打卡，洗版各大社群。即日起至9/28，全新造景正式亮相，一樓中庭設置了弧形座席，以及可自由翻閱的書籍，搭配天幕讓日光撒落，變身明亮且開闊的歐洲書廊。二、三樓同樣有書牆包圍，散發出滿滿的書香氣息，帶有使人靜下來、慢下來的感染力。

圖／BELLAVITA粉專
圖／BELLAVITA粉專

圖／BELLAVITA IG
圖／BELLAVITA IG

「BELLAVITA」也邀請顧客在逛街與用餐之餘，到中庭坐一會兒、發呆放空一下，體驗書香自帶的愜意氣息。

圖／BELLAVITA IG
圖／BELLAVITA IG

圖／BELLAVITA粉專
圖／BELLAVITA粉專

BELLAVITA 寶麗廣塲

地址：台北市信義區松仁路28號

營業時間：週日至四11:00-21:30、例假日及國定假日前夕11:00-22:00

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