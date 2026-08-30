白天放電、夜晚約會！ 北市「古亭河濱遊戲場」全新登場 「雲朵滑梯＋星河步道」亮點開箱搶先看

週末遛孩又有新去處！佔地廣闊的古亭河濱公園兒童遊戲場全新完工。市府結合古亭昔日為水源地的歷史，打造出以「水之三態」為主題的特色地景遊具，無論親子放電或情侶賞夕陽都超適合。

古亭河濱公園兒童遊戲場於近日全新對外開放。圖／台北市政府水利處提供

3大特色遊具亮點：

氣態｜雲朵地景遊戲組： 夢幻粉藍白雙色交錯，結合網繩與高低溜滑梯，宛如在雲端穿梭探索。

圖／台北市政府水利處提供

液態｜漣漪地景遊戲組： 彩色同心圓鋪面設計，中心鑲嵌 3 座平整彈跳床，讓孩子化身跳躍的水花。

圖／台北市政府水利處提供

固態｜冰晶攀爬架： 銀白幾何造型的雪花冰晶結構，極度考驗肢體協調與平衡感，挑戰性十足。

傍晚可坐在河畔階梯，遠眺新店溪金黃夕陽；入夜後，園區的「心想四層」愛心拱門與草地燈海同步亮起，氣氛浪漫。

圖／台北市政府水利處提供

圖／台北市政府水利處提供

建議家長可直接安排「公館水岸半日遊」，上午先到鄰近的自來水博物館玩水消暑，午後再沿思源街漫步至遊戲場續攤。交通方面，只要搭乘捷運松山新店線至「公館站」，往自來水博物館方向步行約 10 至 15 分鐘即可抵達。

圖／台北市政府水利處提供

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