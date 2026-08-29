史努比控設鬧鐘！ 萬家福一日限定「變形包、4件收納組」只要1元 滿額開搶攻略一次看

史努比鐵粉衝一波！萬家福再度祭出超殺的「每月1日限定」銅板價優惠，分別於9月1日及10月1日推出兩款兼具實用與質感的史奴比旅聯名多功能旅行配件，且當天只要持指定聯名卡消費達門檻，就能用「1 元」銅板價把好康帶回家！

圖／萬家福

9／1首波登場：自由切換「史奴比兩用變形包」

首波9月1日登場的「史奴比多功能旅行兩用變形包」，最大的亮點在於「一包多用」的變形機能，日常外出或採買時可作為手提袋使用；若出遊需要釋放雙手，可一秒展開變身大容量後背包。

未使用時能摺疊極簡收納，壓縮成扁平收納包，隨身塞進行李箱或隨身大包完全不佔空間。

圖／萬家福

10／1續波接力：行李箱整齊救星「史奴比旅行收納包」

接著在10月1日接棒的則是出國、國內輕旅行必備的「史奴比多功能旅行收納包」，一套包含四種不同規格的分類袋，包含：衣服收納包、內衣收納包、抽繩收納包、瑣物收納包。

萬家福史努比「1元加購」換購方式

想以1元入手限量周邊，於2026年9月1日、10月1日（均為當日限定）需於萬家福、樂家康超市單筆刷中國信託uniopen聯名卡，滿799元（含）以上。

．量販店換購流程： 活動當日消費結帳時直接以1元加購領取現貨，全台限量16,200個，各店數量有限，換完為止。

．超市店換購流程： 活動當日於「人工櫃台」結帳滿額後發放「商品加購券」（全台限量1,800個，依結帳順序發送）。持券者須在券面指定期間內，回到原發券門市以1元兌換當月限定好物，恕不支援跨店兌換。

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