把演唱會搬上大海！麗星郵輪攜手辛龍打造《星龍秀》 9/13海上登場

麗星郵輪今（26）日於台北 W Hotel 正式發布獨家IP《星龍秀》，攜手 LIVE 天王辛龍，將熟悉的音樂帶上海上舞台。首場演出將於9月13日登上探索星號，由辛龍領銜，邀請「軍中情人」方季惟、王瞳共同演出。三位藝人今日一同亮相，為《星龍秀》揭開序幕。

麗星郵輪今（26）日於台北 W Hotel 正式發布獨家IP《星龍秀》，攜手 LIVE 天王辛龍，將熟悉的音樂帶上海上舞台。圖片提供｜麗星郵輪

從登輪演出到專屬IP 打造海上舞台與文化交流平台

麗星郵輪重返台灣市場以來，持續讓郵輪成為一座海上舞台，也是一個連結不同世代與文化的交流平台。從陳美鳳、曾心梅、康康、于台煙、沈文程等台灣旅客熟悉的藝人，到 Matzka 領軍的雷鬼海上趴、部落熱浪、「國語作業簿」華語音樂派對；從韓國亂打秀、霹靂布袋戲等跨界演出，到演唱經典歌曲〈Only You〉的傳奇樂團五黑寶（The Platters），不同世代、不同風格的音樂、表演與文化，在海上交會，也與旅客共享。

此次推出《星龍秀》，更從精彩演出走向長期IP合作。首場由辛龍領銜，攜手方季惟、王瞳共同登台。從海上舞台到文化交流平台，麗星希望讓好的內容被看見、被分享，也讓不同世代的情感與記憶，在旅途中有新的連結。

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示：「麗星郵輪2.0遇上辛龍2.0，是一次很有意義的相遇。彼此都有一路走來的累積，也都在開啟新的篇章。這次因為音樂走在一起，我們希望共同創造新的內容，也把更多溫度帶給旅客。」圖片提供｜麗星郵輪

麗星郵輪2.0 × 辛龍2.0 開啟新的篇章

麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示：「麗星郵輪2.0遇上辛龍2.0，是一次很有意義的相遇。彼此都有一路走來的累積，也都在開啟新的篇章。這次因為音樂走在一起，我們希望共同創造新的內容，也把更多溫度帶給旅客。」

「辛龍一直跟我們分享，他希望透過音樂傳遞溫度、分享感動，這一點我很有共鳴。好的旅行和好的音樂其實很像，真正留下來的，是和誰一起、共同經歷了什麼，以及旅程結束後，依然能帶回的記憶。這也是我們希望《星龍秀》帶給旅客的感受。」

「《星龍秀》不只是一場演出，也是麗星『策展式郵輪』的一部分。我們想做最好聽、最好看、最好玩的郵輪，也希望讓麗星成為一座海上舞台、一個文化交流的平台。把音樂、美食、娛樂與旅行串在一起，讓好的內容被看見、被分享，也讓不同世代有更多交流。大家可以因為一個目的地出發，也因為一首歌、一場演出、一次相聚，而記住這趟旅程。」

《星龍秀》將於9月13日正式登上探索星號。未來，麗星郵輪也將持續帶來不同的音樂、娛樂、美食與主題內容，讓每一次登船，都有新的期待。

《星龍秀》不只是一場演出，也是麗星『策展式郵輪』的一部分。我們想做最好聽、最好看、最好玩的郵輪，也希望讓麗星成為一座海上舞台、一個文化交流的平台。圖片提供｜麗星郵輪

秋冬航程精彩接力 10月指定航次享「買4晚送1晚」

除了《星龍秀》海上首演，麗星郵輪秋冬航程也將陸續帶來豐富的旅遊體驗。10月18日出發的6天5晚航程，將前往濟州、鹿兒島及那霸；10月25日航次則暢遊高知、大阪。旅客購買指定航次，即可享「買4晚送1晚」限定優惠，促銷價每人每晚2,500元起；60歲以上旅客本人船票另享85折。

無論陪伴父母出遊，或與家人、朋友同行，都能用一趟旅行，好好共享難得的相聚時光。白天靠岸探索不同城市，回到船上，音樂、美食與娛樂精彩接力。從目的地的探索，到船上豐富的體驗，皆是旅程中值得期待的內容。

麗星郵輪將持續以更多航程與內容，創造不同的旅行選擇。讓每一次出發都有期待，每一次回來，都有故事可以分享。

此次推出《星龍秀》，更從精彩演出走向長期IP合作。首場由辛龍領銜，攜手方季惟、王瞳共同登台。從海上舞台到文化交流平台，麗星希望讓好的內容被看見、被分享，也讓不同世代的情感與記憶，在旅途中有新的連結。圖片提供｜麗星郵輪

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