圓點女王「草間彌生」作品快看！ 全台「6大經典圓點地標」一次朝聖 屏東首展真跡《花瓶》最後倒數3天

日本國寶級當代藝術大師、「圓點女王」草間彌生以97歲高齡辭世！草間彌生用近一世紀的歲月，將童年的幻覺轉化為撫慰人心的斑斕波點與南瓜創作。想親身感受大師作品的療癒魅力，其實完全不必飛出國！

草間彌生與台灣結緣近30年，從台北、彰化、嘉義到屏東，多件經典公共藝術長年佇立在城市角落與戶外園區，加上屏東美術館首度登台的罕見真跡聯展正進入最後倒數，不妨循著「全台草間彌生地圖」，用一趟藝文散步之旅向這位當代傳奇致敬。

全台草間彌生朝聖地標與展覽全攻略

【屏東｜屏東縣立美術館】最後倒數搶看！屏東縣立美術館真跡《花朵正在綻放》

圖／翻攝周春米臉書

屏東縣立美術館現正展出匯集日本當代大師的《當繁花盛開》特展，展期僅至2026年8月30日止。現場最受矚目的焦點則鎖定首度在台灣公開的草間彌生真跡《花朵正在綻放》與《花瓶》。館方每日規劃9個時段、每場限額80人進場管制，想把握最後機會親睹原作筆觸的粉絲，務必提早前往領號碼牌。

圖／翻攝周春米臉書

圖／翻攝周春米臉書

【台北｜三創生活園區】夜間散發迷幻未來感銀色《南瓜》

圖／取自三創生活官網

佇立在台北三創生活園區戶外藝文廣場的這顆《南瓜》，全作以不鏽鋼鏡面精細打造，白天能映照出熙來攘往的城市街景與天色，夜幕降臨後，圓點鏤空處更會透出神秘幽微的紫色光芒，前衛科幻感十足，是台北市區極具特色的公共藝術地標。

【台北｜南港中信文薈館】傳遞愛與和平的分子的圓點布滿南瓜《南瓜》

圖／中國信託銀行典藏

南港中國信託金融園區戶外的中信文薈館，典藏著草間彌生於2014年創作的分子圓點《南瓜》。南瓜一直是草間彌生心中帶來溫暖與安定感的重要象徵，透過標誌性的細胞波點排列，將「和平與愛」的信念靜靜傳遞。原展示於南港中信文薈館外，暫移至南投漢來日月行館展出。

圖／漢來日月行館

【彰化｜員林火車站前】滿載少女雀躍心情的《我踩著高跟鞋出發，去見我的男朋友》

員林火車站廣場前有草間彌生的「高跟鞋」裝置藝術。記者林宛諭／攝影

走出員林火車站映入眼簾的便是2015年落成的吸睛雕塑。這件《我踩著高跟鞋出發，去見我的男朋友》作品以盛開的紅點花朵結合俏皮的高跟鞋造型，生動刻畫出女孩精心打扮、滿心期待準備赴約的雀躍心境，早已成為旅客造訪員林時必拍的打卡門戶。

南瓜精靈。圖／翻攝國立故宮博物院南部院區IG

座落於故宮南院東側地景區的《南瓜精靈》，巧妙結合花崗石、抿石子與馬賽克拼貼工藝的精緻石雕南瓜，巨型南瓜優雅地座落在開闊的綠草如茵之中，散發出質樸沉穩卻充滿生命力的自然氣息。

【屏東｜農科園區】身價破億的黃金黃色南瓜《我的未來坐在岩石上》

日本藝術家草間彌生創作的「我的未來坐在岩石上」公共藝術。記者劉星君／攝影

屏東農業生物科技園區於2010年設置的5.2公尺高巨型黃色南瓜《我的未來坐在岩石上》，是草間彌生在台灣的第一件公共藝術，當初造價千萬元，如今身價已翻漲突破億元大關。

同樣在屏東農科園區的水族研發中心前，則有草間彌生首次以「魚」為靈感創作的〈讓我心中所有夢想飛向天空〉，繽紛細膩的馬賽克拼貼呈現魚群悠遊姿態，象徵科技與生態的交融。

圖／農業部農業科技園區提供

草間彌生與台灣的藝術淵源早在1998年台北雙年展便深植人心，當時她在北美館挑高中庭打造的巨型粉紅黑點氣球裝置《圓點的強迫妄想》驚豔全台；隨後2015年亞洲巡迴展《夢我所夢》登陸高雄與台中，以及2024年北師美術館的重磅回顧展，皆掀起觀展狂潮。

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