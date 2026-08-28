BIGBANG世巡高雄站票價出爐！最貴9430元這天開搶

K-POP傳奇天團BIGBANG睽違9年再度合體展開世界巡演，正式宣布「BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR 」啟動。今年適逢BIGBANG成軍20週年，這次世界巡演將於全球多座世界級體育場舉辦共33場演出，更將於2027年2月27、28日登上高雄國家體育場，連續兩天開唱。

睽違9年再次以團體身分站上世界舞台，BIGBANG將帶著經典歌曲與震撼舞台重返全球樂迷面前，而高雄場也將成為這趟世界巡演的重要一站，2027年2月27、28日連續兩天於國家體育場與台灣V.I.P見面。

2026年對BIGBANG而言格外具有意義，從2006年出道至今正好迎來成軍20週年。一路走來，BIGBANG不只成為全球最具代表性與影響力的韓流天團之一，也為今日風靡全球的K-POP奠定重要基礎。20年來多首經典歌曲，從音樂排行榜到各大頒獎典禮，BIGBANG一路寫下亮眼成績，成為K-POP發展歷程中極具代表性的名字。

BIGBANG的音樂影響力不只停留在韓國，更一路延伸至全球。團體不僅稱霸海內外音樂排行榜，更橫掃各大音樂頒獎典禮大賞，展現強大的音樂實力與無可取代的影響力。

除了音樂作品之外，BIGBANG的影響力也早已跨越K-POP，延伸至演出、時尚與流行文化，成為全球重要指標。過去世界巡迴演唱會足跡遍及北美、歐洲與亞洲，多次締造全場售罄的成績，亮眼票房與強大號召力，也一次次證明BIGBANG在全球樂迷心中的地位。

BIGBANG高雄站售票資訊正式公開。圖／寬宏藝術提供

而這次20週年回歸早有跡可循。為紀念成軍20週年，BIGBANG於美國「2026 Coachella音樂節」舞台正式宣布屬於他們的王者傳奇即將回歸，消息一出立刻引發現場觀眾熱烈迴響，也再次讓全球樂迷感受到BIGBANG歷久不衰的魅力。目前BIGBANG正積極籌備將於8月展開的全新世界巡迴演唱會，並將攜手YG 娛樂持續拓展全球版圖。

BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR IN KAOHSIUNG將於2027年2月27日(六)、2027年2月28日(日)，在高雄國家體育場震撼開唱，門票將於9月22日早上10點（台灣時間）正式開賣。票價分別為VIP 1 $9,430(序號站席) / VIP 2 $9,380 / VIP 3 $8,880 / $8,380 / $7,980 / $6,980/ $6,480 / $4,980 / $3,980 / $2,980 / 輪椅席 TWD$3,990，本次演出採全場個人實名制售票，更多活動及購票資訊請洽寬宏售票。