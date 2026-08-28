周末限時2天登場！ 「2026漢堡嘉年華」圓山花博開嗑怪獸塔、起司瀑布堡50家名店+50元折價券打卡就送

漢堡控注意！夏末最強美食盛典「2026漢堡嘉年華」將於8月29日、30日週末限時兩天，在圓山花博盛大「開航」。今年以超好拍的「漢堡機場」為主題，一口氣號召超過50家神級名店，準備讓大家飽到天靈蓋！

麥笛昆 Mighty Quinn's-麥笛昆怪獸塔。圖／flavor 美食風格指南

星級飯店PK米其林主廚！限定奢華漢堡只賣2天

柯基倚肉希臘餐車-ROAST BURGER 爐烤熟成牛肉堡。圖／flavor 美食風格指南

平時難訂位的Fine Dining，這次直接搬到戶外！晶華酒店、慕軒飯店、高空景觀莫爾頓牛排館，以及米其林必比登推薦主廚（Tableau）強勢參戰，聯手推出僅賣2天的「市集限定」奢華漢堡，錯過捶心肝。

聖瑪莉 x 加藤漢堡排-起司瀑布雙層和牛堡。圖／flavor 美食風格指南

肉食怪暴動！起司瀑布雙層和牛、12小時慢燻「怪獸塔」

ABV Bar & Kitchen-濃厚起司培根牛肉漢堡。圖／flavor 美食風格指南

肉食怪必鎖定超邪惡的「起司瀑布雙層和牛堡」，以及麥笛昆狂放12小時慢燻的BBQ「怪獸塔」。現場更加碼打破漢堡定義，義大利牛肚包、墨西哥現磨塔可、紐西蘭純手工肉派與創意刈包大會師，各種手持爆汁美食一次滿足。

Parko Parco 義大利牛肚包。圖／flavor 美食風格指南

Butcher by lanpengyou-正宗美式漢堡。圖／flavor 美食風格指南

The Oasis 綠洲-美式熱狗堡。圖／flavor 美食風格指南

雙展區不只是漢堡！義大利牛肚包、墨西哥塔可、多國手持美味齊聚

Taugamma 頭家嬤美式煙燻BBQ-澳洲和牛牛胸肉漢堡。圖／flavor 美食風格指南

今年展區從花海廣場擴大至環形廣場，吃漢堡還能配「週末炸雞俱樂部」及金色三麥精釀啤酒，最後再來個「凍心炸冰淇淋」或小農鮮果冰品完美收尾，堪稱夏日最神仙的組合。

週末炸雞俱樂部。圖／flavor 美食風格指南

打卡送50元、跨攤集章爽拿100元折價券

享受美食之餘，主辦單位也祭出三重限定好康：

－打卡送50元市集折價券：現場拍照打卡、按讚「臺北市商業處-我是商Ya人」粉專，即可至服務台領取 50 元市集券（每日限量 1,000 份）。

－跨攤集章送百元回訪券＋香氛片：於 3 間不同攤位消費集滿 3 枚印章，可免費兌換限量「漢堡嘉年華限定香氛片」（限量 2,000 份），並領取價值 100 元的「實體門市回訪折價券」（限量 6,000 份，9月份可於指定門市折抵），還能投入抽獎箱抽加碼大獎！

－免費領取限定涼扇：活動兩天現場服務台限量發送「2026漢堡嘉年華限定涼扇」，數量有限、送完為止。

漢堡嘉年華現場攤位配置圖。圖／2026漢堡嘉年華官網

【2026 台北國際美食節 漢堡嘉年華】

．活動日期：2026 年 8 月 29 日（六）至 8 月 30 日（日）

．活動時間：14:00 - 20:00

．活動地點：台北花博公園（花海廣場、環形廣場）

．交通方式：搭乘台北捷運淡水信義線至「圓山站」1號出口出站即可抵達

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