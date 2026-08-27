連續30天免費搭！北捷「廣慈/奉天宮站」8／30正式通車 「500份霜淇淋」天天送、「2400份倫敦雙人機票」開扭

捷運族注意！歷經近十年艱辛施工的台北捷運淡水信義線東延段「廣慈／奉天宮站（R01）」即將於8月30日下午正式通車，取代象山站成為紅線最新的終點站。為慶祝新站啟用，台北捷運公司祭出一連串超狂好康，不僅首月享新路段免費搭乘，還能天天免費領霜淇淋、抽機票與捷運年票！

台北捷運信義東延段力8/30通車，北捷祭出新路段里程免費等票價優惠5大好禮，圖為廣慈／奉天宮站的月台層。聯合報系資料照

●整整一個月搭車不用錢！

圖／翻攝台北捷運官網

通勤族最關心的省荷包福利來了！自8月30日下午14:00起至9月28日止，只要持電子票證、乘車碼或信用卡搭乘，行經「象山站－廣慈／奉天宮站」新通車路段均不計票價（進出站任一端為新站即扣除該段里程計費；兩站雙向往返或新站同站進出完全免費）。

●首 4 日天天扭雙人來回機票

圖／翻攝台北捷運 Metro TaipeiFB粉專

8月30日至9月2日通車首4日，只要憑當日當站乘車紀錄即可至2號出口旁排隊參加「限量扭蛋」，每日限量600份且顆顆有獎，頭獎天天狂送「華航雙人來回機票」（首日送倫敦、後3日送東京），還有氣炸烤箱、飲水機等家電大獎。

●天天送好禮 全家霜淇淋免費吃

圖／翻攝台北捷運官網

通車首月每日於B2大廳層（近1號出口非付費區）限量發放500張全家霜淇淋禮物卡，只要現場說出通關密語「慶祝廣慈奉天宮站通車，全家來吃冰」就能免費帶走1支霜淇淋，新站1號出口連通道更於指定週末打造「通車限定市集」與音樂會，營造滿滿節慶氛圍。

●新路段免費、加碼抽年票與自行車

圖／翻攝台北捷運官網

搭車還能順便試手氣，活動期間只要進出包含新站，北捷將抽出30張捷運年票與90台捷安特通勤自行車；「台北捷運Go」App會員符合資格再加抽1,000名20點捷運點。

圖／翻攝台北捷運官網

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