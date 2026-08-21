全台最大美食街開逛囉！大巨蛋Garden City美食優惠懶人包 生鮭魚3貫60元、日本天婦羅半價、消費滿額領600購物金

台北人衝了！台北大巨蛋遠東Garden City B區「莫內花園」於8/22正式展開試營運，橫跨地下2層至地上8層，規劃全台最大美食街，更引進了海內外排隊名店、米其林星級陣容與全台首發品牌。udn旅遊美食整理「大巨蛋遠東Garden City開幕餐飲與全館優惠懶人包」，多家品牌步祭出折扣，包含壽司銅板價、名店天婦羅與鰻魚套餐半價、買套餐現折等超值好康快看！

台北百貨地標大戰再掀戰火，隨遠東SOGO大巨蛋B區周末試營運，四大板塊將全面到位。記者王聰賢／攝影

圖／遠東SOGO提供

遠東Garden City 8/22試營運「美食優惠」整理

●壽司郎 DIGIRO數位店（B2）

壽司郎DIGIRO數位迴轉店進駐台北大巨蛋。圖／台灣壽司郎提供

全台第5間新型態「DIGIRO數位店」進駐大巨蛋，主打巨幕點餐、專屬送餐鏈與互動遊戲機制，並推出兩波限定特價：8/22至8/28：「生鮭魚2+1貫」特價60元（限量售完為止）；8/29至9/4：「極上鮪魚大腹」銅板價40元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」特價30元。

滿額與抽獎好康：8/22起，單筆消費滿400元並出示FB按讚即贈限定資料夾；8/22至8/28滿400元送折價小卡（下次滿300元可折抵）；12歲以下兒童用餐加贈兒童集點卡點數1點；完成社群拍照打卡任務還可抽限量「萌抱壽司便當盒」。

圖／金子半之助-天婦羅提供

日本天婦羅百名店首度插旗台灣，主打20席全板前現炸定食體驗，並提供3款特色漬物免費續加。8/22至9/4：點選原價499元的「梅」套餐直接享5折半價優惠（每日限量20組）。

●LBC × PUREBREAD Bakery｜B2

LBC攜手PUREBREAD Bakery，推出5款特色三明治套餐。圖／PUREBREAD LBC提供

曾獲評為亞洲最佳三明治的LBC攜手PUREBREAD Bakery，推出煙燻牛、熔岩漢堡排、墨式燉肉等5款三明治套餐（附牛油薯條與飲品）：

8/22至9/18：全系列三明治套餐原價250元，試營運期間均一特惠價200元（現省50元）。

●貓茶町｜B2

「貓茶町」進駐遠東Garden City，推出多款開幕優惠。圖／貓茶町提供

貓茶町同樣進駐遠東Garden City B2，配合開幕推出「小泡芙第二盒半價」優惠。

●雞湯桑｜B2

圖／翻攝雞湯桑 Tori San FB粉專

上善豆家 8/21-8/31，點「琥珀醬香雞白湯拉麵」免費升級套餐；8/22-9/15會員全面88折。

●上善豆家｜B2

圖／翻攝上善豆家 DeliSoys FB粉專

上善豆家 9/1-9/15推「山藥豆腐鍋」、「肉骨茶豆腐鍋」買一送一（午、晚餐各限量20份）。

●三麥茶樓｜6F）

醇厚湯頭包裹軟嫩牛肉與彈牙麵條。圖/三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

8/22-8/31，三麥茶樓每日首50名會員贈「原葉茶燉湯」或「雪蓋炭焙鐵觀音」；9/1-9/10內用定食贈燉湯電子券；8/22-9/20滿1,200元送濾茶器。

●樂天皇朝 Signature 旗艦店｜7F

樂天皇朝新推出「琥珀脆皮烤鴨」。圖／樂天皇朝提供

樂天皇朝Signature進駐遠東Garden City大巨蛋7樓。圖／樂天皇朝提供

以八色小籠包聞名的樂天皇朝打造全新品牌旗艦店，主打融會名門技藝的「琥珀脆皮烤鴨」與一鴨三吃：8/22至8/31：開幕首10日凡點購「琥珀脆皮烤鴨」，即免費加贈「花雕晶凍醉鴨胗」1份（每日限量供應）。

●豆豆里 DODOLI｜7F

圖／豆豆里DODOLI提供

試營運期間：單筆消費每滿1,200元即贈「豆豆里會員刮刮卡」1張，消費可累計且贈送無上限，有機會刮中人氣餐點兌換券及品牌限定好禮。

●うなぎ四代目菊川｜8F

うなぎ四代目菊かわ開設大巨蛋店。圖／うなぎ四代目菊かわ提供

日本米其林餐盤推薦的百年鰻魚名店進駐8樓，預計於9/4起試營運！

試營運首月入會禮：加入會員即可領取招牌「鰻丼套餐」半價優惠券，現場可直接兌換折抵。滿額回饋：當月消費滿1,000元即贈送100元折價券1張（單筆最高可贈9張，現省900元）。

同期重點進駐話題店家

圖／遠東SOGO提供

．米其林推薦與星級品牌：

The Grill by A CUT（A CUT 團隊全新炭烤品牌）、台北鳥喜、高雄福園台菜、台中沁園春、馨苑小料理、頁小館等。

．全台首店與話題甜點咖啡：

神乃珈琲（海外首店）、Chatterbox Café（新加坡文華雞飯）、Amorino 玫瑰花義式冰淇淋、gelato pique cafe 法式可麗餅、三麥茶樓（金色三麥中式茶酒空間）。

SOGO大巨蛋 全館滿額禮與會員點數回饋

圖／翻攝遠東Garden CityFB粉專

．全館消費滿額禮：8/22起：單筆消費滿3,000元，贈送「掌心高速製冷冰風扇」1台（數量有限，換完為止）。9/1起：全館單日累計消費滿5,000元，加碼贈送「600元電子折價券」。

．APP點數加倍與折價券：8月22日至9月14日：使用Garden City APP累點，單筆消費滿100元以上享點數雙倍送。

．APP會員搶先發放1,500元折價券，新下載會員再送100元折價券（使用期限為9月16日至9月30日）。

．點數兌換購物金：APP線上扣HAPPY GO 500點可兌換300元電子購物金（數量有限，換完為止）。

．銀行信用卡加碼：8/22至9/8，全館刷指定銀行信用卡可享「4%金喜刷」回饋。

．指定專櫃入會禮：8/22起於B1化妝品區、精品保養、運動休閒或童裝等指定櫃位，單筆消費滿2,000元即可申辦專屬Club會員，再贈HAPPY GO點數100點。

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