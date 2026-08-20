國旅大放送！ 平日住宿補助搶先登錄「最高省2千」 宜蘭民宿超狂「0元包棟」、台中加碼「住整年」超划算
手刀快追！交通部觀光署為了鼓勵大家平日出門走走，端出「平日國旅補助」5大補助方案，並於今（20）日開放線上登錄，沒想到瞬間湧入的人潮直接讓系統大塞車，可見大家想出去玩的心有多熱烈！更有民宿業者、政府機關搶先加碼優惠，宜蘭8人符合資格可享包棟0元，台中加碼週週住及伴手禮優惠！
中央撒幣！連住兩晚最高領2000
觀光署這波超有感的「平日國旅住宿補助」預計從9月1日一路實施到11月30日。只要在平日（週日至週四，排除國定假日）入住合作旅宿，第一晚折抵800元，如果連住第二晚再加碼折抵1,200元，等於每個人最高可以拿滿2,000元的住宿金！對於喜歡精打細算、安排中價位旅宿的旅客來說，絕對是一大福音。
>>2026國旅補助優惠官網：https://taiwantravel.tad.gov.tw/web_page/index.jsp
宜蘭民宿超殺！4天3夜竟然「包棟0元」
宜蘭的旅宿業者跟進放大絕！DoMo集團搶先響應這次的政策，霸氣宣布旗下位於宜蘭員山鄉的「DoMo 宜蘭」合法好客民宿，將推出9月10月的超限定專案。
只要你符合補助資格，揪團8人成行，就能享有「平日4天3夜包棟0元免費住」的超扯優惠！另外還有4人成行的「平日2晚999元」可以選。專案預計在8月24日上午11點於官方臉書開放搶訂，名額有限，手速不快真的搶不到啊！
>>DoMo 宜蘭官網：https://www.domo.tw/news/2026_domestic_travel_subsidy/
台中市府出手！加碼「週週住台中」再抽大獎
中央有補助，地方再疊加才夠看！台中市政府為了把旅客留住，火速宣佈搶先加碼國旅方案。不僅推出「週週住台中、度假一整年」的誘人活動，更祭出了「伴手禮優惠方案」。
活動期間，只要在指定的糕餅與烘焙店家秀出合作旅宿的發票或收據，就能直接享有專屬折扣或是「買一送一」的超值限定優惠。吃喝玩樂一次滿足，看來9-10月的秋天安排一趟台中之旅絕對CP值！
>>台中市政府觀光旅遊局：https://www.taichung.gov.tw/3351857/post
＊以上活動辦法與實際名額，請依各縣市政府與業者官方網站最新公告為主
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