國旅大放送！ 平日住宿補助搶先登錄「最高省2千」 宜蘭民宿超狂「0元包棟」、台中加碼「住整年」超划算

昨（19日）天是七夕情人節，不少情侶會在下班後約一頓浪漫晚餐，不過，有網友補捉到餐廳內一個奇特現象，驚呼「沒有一個男生坐到沙發」，網友見狀也紛紛調侃「教導有方」，討論熱烈。 從另一位網友在Threads上分享的照片可發現，該餐廳2人座為一側沙發、一側椅子的配置，然而坐在外側椅子上的「全是男性」，讓他不禁笑問「是怎麼讓男生都坐同一邊的？」 奇景笑翻網友，紛紛留言「有夠整齊」、「這畫面太搞笑了哈哈哈哈，什麼聯誼場景」、「這是本能」、「難怪我一直單身」、「畫面荒謬到像AI」，有人解釋「男生從小被教導的就是要禮讓女生」、「外面是走道，有人送餐比較危險，容易被打擾」、「靠邊有沙發可以坐，比較舒服」、「一張照片可以看出台灣男人的素質，非常棒」、「女生坐沙發比較合適放包包啊」。 不過也有女網友表示，坐沙發反而不方便吃飯，「只有我是不想坐沙發嗎」、「我是女生我也比較喜歡坐椅子耶，可以坐比較挺」、「本人身高不高，坐沙發很不舒服」、「我也喜歡椅子可以調整距離」、「沙發跟桌的距離是固定的，男生如果高大會很難坐」、「沙發有時候坐起來比較熱」。 除了「坐哪裡」，情侶約會也常會遇到「誰買單」的問題，據11

2026-08-20 11:12