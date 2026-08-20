「鍘美藝術節」邀明華園遭婉拒　孫翠鳳丈夫遭翻昔不倫舊聞

陳幸妤近來突自爆與趙建銘離婚，引發外界熱議，有台南民眾因為心疼陳幸妤，不滿趙建銘，於是出資發起「鍘美藝術節」，規劃要封路邀請台灣劇團演出「鍘美案」，明華園天字劇團有受邀，但因劇團檔期已滿，因此只能婉拒，網紅「絞肉機女神」就重新翻出明華園團長陳勝福昔曾被爆出與老婆孫翠鳳的姊姊不倫事情。

絞肉機女神在社群發文寫道「明華園不能演鍘美案啊，因為鍘美會鍘到他們自己老闆啊」並指出「孫翠鳳有一個女兒就是陳勝福跟孫翠鳳的姊姊生的」，又重新翻出2007年陳勝福被爆出與孫翠鳳姊姊不倫生女的新聞。

當時陳勝福也回應證實此事，自覺對不起孫翠鳳，最後孫翠鳳選擇原諒，而這事也早已是明華園各團內公開的秘密，如今這舊聞又再被翻出，網友紛紛笑稱「終於有人講了，我那時候就在想明華園自己就該鍘自己」、「原來盲腸是這個，怪不得在那邊推托檔期問題」、「對嘛，我就記得團內八卦沒有比現在遜色」。