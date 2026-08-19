蜘蛛人4全球票房破20億美元！「百事可樂」聯名抽紐約機票、「台北快閃店」同步登場

《蜘蛛人：重生日》熱潮持續延燒，電影粉絲除了進戲院朝聖，也能把蜘蛛人帶回日常生活。百事可樂推出電影限定聯名包裝，搭配發票登錄抽獎，有機會飛往美國紐約；台北大稻埕則同步設置VERVE蜘蛛人主題快閃店，從限定服飾、模型到互動體驗一次收藏。

《蜘蛛人：重生日》全球票房表現亮眼，目前屢創紀錄，票房累計已突破20億美元，成為蜘蛛人系列票房的重要里程碑。隨電影熱度持續升溫，周邊聯名也同步登場，讓影迷除了看電影之外，還能透過限定商品延續蜘蛛人熱潮。

圖／百事可樂提供

百事可樂此次推出蜘蛛人聯名瓶，活動期間購買百事、七喜、激浪系列飲品，於活動網站登錄發票，即有機會抽中美國紐約來回機票。7-ELEVEN、全家另推出通路加碼抽獎，分別有《蜘蛛人：重生日》SONY降噪耳機及聯名行李箱。活動至10月1日止，喜歡收藏電影聯名商品的粉絲可把握機會參加。

圖／百事可樂提供

圖／百事可樂提供

另一處打卡亮點則位於台北大稻埕的VERVE快閃店，營業至10月31日，現場推出蜘蛛人授權服飾，部分款式為快閃店限定，另有限量蜘蛛人模型可收藏。店內也規劃遊戲機、壓燙機等互動體驗，並設置VERVE經典木頭啞鈴供粉絲拍照打卡，完成打卡還能享夏日沁涼飲品。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別拍攝

VERVE大稻埕快閃店

地址：台北市大同區西寧北路79之3號

營業時間：平日11:30～18:30、假日11:30～21:00

活動期間：即日起至10月31日

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