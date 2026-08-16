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「全台最大美食街」來了！台北大巨蛋「3.8萬坪Garden City」8／22試營運 不只「島語、LOPIA」逾500個品牌逛到腿軟

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
大巨蛋Garden City預計約在9月中下旬正式開幕。圖／SOGO提供
大巨蛋Garden City預計約在9月中下旬正式開幕。圖／SOGO提供

終於等到了！台北大型百貨「3.8萬坪Garden City」將於8/22起試營運，進駐逾500家品牌，逛街購物、美食餐飲、親子休憩統統滿足，開幕必衝「話題名店」一次看。

大巨蛋<a href='/search/tagging/1013/秀泰影城' rel='秀泰影城' data-rel='/1013/206273' class='tag'><strong>秀泰影城</strong></a>。圖／秀泰影城提供
大巨蛋秀泰影城。圖／秀泰影城提供

位於台北大巨蛋的大型商場「Garden City」規劃為A、B、C、D區，其中A區「秀泰影城」、C區「花園綠廊」、D區「潮美食公園」等都已分區開幕，而在遠東SOGO取得使用執照的好消息推進下，面積最大、品牌最多的B區商場「莫內花園」宣布於8/22試營運，全區營業面積達3.8萬坪，集結逾500家品牌，B2美食街則規劃約達3千坪，堪稱全台最大美食街。

示意圖，漢來<a href='/search/tagging/1013/島語' rel='島語' data-rel='/1013/223195' class='tag'><strong>島語</strong></a>自助餐廳。圖／漢來美食提供
示意圖，漢來島語自助餐廳。圖／漢來美食提供

B區商場的營運，讓整個「Garden City」達成一站式休閒場域，從百貨購物、餐飲美食到影城、休憩娛樂等多元面向，一站式整合並提供更完備的休閒服務。其中，進駐品牌更成為民眾聚焦的亮點，除了有全台最難訂位的Buffet「島語」進駐外，日本超市「LOPIA」、樂天皇朝全新旗艦店「樂天皇朝 Signature」、東京排隊名店「日本橋天ぷらめし-金子半之助」海外首店、歐洲超人氣玫瑰花Gelato「Amorino」與知名長崎蛋糕「カステラ本家福砂屋」、韓國人氣烤肉「囕盈豚」等都為商場增添更高的話題熱度。

示意圖，日本超市LOPIA。圖／聯合報系資料照
示意圖，日本超市LOPIA。圖／聯合報系資料照

交通方面，大巨蛋「Garden City」緊鄰捷運國父紀念館站，出站即達十分便利，同時串聯台北東區與松菸、信義區等熱門商業區，預計將帶來大量人潮與消費力度。此外，目前進駐廠商已經收到遠東SOGO通知試營運時間，也規劃於下週進行媒體導覽，而正式的開幕時間約落在9月中下旬，在傳統民俗月過後。

大巨蛋棒球賽事與演唱會效應火熱，加上SOGO大巨蛋Garden City進駐，為SOGO帶來全新客層。圖／聯合報系資料照
大巨蛋棒球賽事與演唱會效應火熱，加上SOGO大巨蛋Garden City進駐，為SOGO帶來全新客層。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋Garden City

開幕日：8/22試營運、約9月中下旬正式開幕（依業者公告為準）

地址：台北市信義區新仁里忠孝東路四段505號

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