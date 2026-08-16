「全台最大美食街」來了！台北大巨蛋「3.8萬坪Garden City」8／22試營運 不只「島語、LOPIA」逾500個品牌逛到腿軟

當家的功能不再只是居住，而是工作、休憩與社交並存的場域，消費者對居家用品的期待也正在改變，而隨著HOLA和樂家居進駐新店裕隆城一樓，逾百坪的門市滿是家具、家飾與寢具等質感選物，來這輕鬆逛、慢慢挑，肯定能找到屬於自己的生活風景。

2026-08-16 09:00