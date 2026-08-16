圓山新地標！宜得利1700坪「NITORI MALL」海外首站2027登場 日系美食居家一次逛爆

捷運圓山站又有新地標！日本超人氣居家品牌「宜得利家居」宣布重大新計畫，將在日本在地經營近15年的商場型態「NITORI MALL」原汁原味搬來台灣，作為海外首站，這間旗艦商場預計將於2027年重磅登場！

以往台灣消費者對宜得利的印象，多半是進駐在百貨商場內的大型居家門市；不過，這次宜得利將迎來重大轉型。品牌宣布與麗寶集團攜手合作，結合麗寶豐富的在地開發經驗與自身的日系商場營運技術，正式升級為掌控全場企劃、招商與管理的「商場營運商」。

圖／宜得利提供

自2011年於大阪府東大阪市開出NITORI MALL首間商場以來，宜得利已在日本陸續拓展4座商場。這套成功的營運模式通常以大型宜得利門市為核心，並網羅各類日常品牌，打造出滿足「吃喝玩樂」的一站式購物空間。

台灣首站主打日系質感、軌道共構與微型生活圈，精準看中捷運站龐大的每日轉運通勤人潮，同時鎖定緊鄰花博公園、台北市立美術館所匯聚的假日觀光客群。

商場規劃營運面積約1,700坪、共3層樓，全場預計引進「超過9成為日系陣容」的品牌，涵蓋居家、餐飲與生活休閒等多元業種。未來到圓山不只能逛花博、看展覽，還能直接走進這座日系複合商場大啖美食、採買日用品。全案預計於2027年3月下旬正式亮相！

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