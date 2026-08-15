快訊

55歲男提早退休獲600萬 一個月後懷念擠電車通勤「回鍋當司機」

暖心夫妻停車安葬路殺浪浪…竟意外撿回一命驚呼：狗狗的報恩

「以後也記得好好吃飯！」46歲網紅肥大叔告別式 粉絲冒雨送行

《Pokémon GO》10週年特展開跑！見面會、限定贈品一次看，再抓「超級超夢Y」

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／Pokemon Go TW提供
圖／Pokemon Go TW提供

風靡全球的《Pokémon GO》今年邁入10週年，官方將慶祝行動從手機螢幕延伸到實體場域，自8月15日起於台北捷運大安森林公園站陽光大廳推出「10週年特展活動」，期間限定主題佈置一路展至9月13日，開放時間依捷運站營運時間，通勤族與訓練家皆可自由入場朝聖。

圖／Pokemon Go TW提供
圖／Pokemon Go TW提供

特展規劃四大展區：「在台灣冒險足跡」細數歷年在台舉辦的實體活動，「載入十年冒險」讓十年旅程一幕幕展開，「冒險進化史」見證遊戲玩法的持續演進，「主題拍照區」則開放訓練家與夥伴寶可夢在現場合照留念。

圖／Pokemon Go TW提供
圖／Pokemon Go TW提供

首週末（8月15、16日）為活動高潮，每日10時至18時舉行線下慶祝活動。「皮卡丘」與「伊布」見面會共五場，分別於11:00、12:30、14:00、15:30與17:00登場；現場另設紀念照片拍攝區，完成指定任務還可領取10週年主題紀念贈品，包含帆布袋與主題貼紙等。

圖／Pokemon Go TW提供
圖／Pokemon Go TW提供

同場加映《寶可夢集換式卡牌遊戲》體驗攤位，於8月15、16日與9月5、6日兩個週末開設，每日10時至18時提供「新手訓練家之旅」現場教學，零基礎玩家也能輕鬆上手。8月16日下午2時至5時另有「8月偷兒狐社群日」，社群大使將親臨現場與訓練家同樂。

線上同步慶祝。官方推出免費限時調查，訓練家有機會遇見能力值全滿且擁有特別背卡的「超夢」，捕捉後更可解鎖「超級超夢Ｙ」第3級超級等級。提醒玩家，相關課題須於台灣時間9月6日23時59分前完成並領取獎勵，逾時不候。

圖／Pokemon Go TW提供
圖／Pokemon Go TW提供

圖／Pokemon Go TW提供
圖／Pokemon Go TW提供

圖／Pokemon Go TW提供
圖／Pokemon Go TW提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

大安森林公園 寶可夢

相關新聞

《Pokémon GO》10週年特展開跑！見面會、限定贈品一次看，再抓「超級超夢Y」

《Pokémon GO》10週年特展8月15日起於台北捷運大安森林公園站登場，設四大展區、皮卡丘與伊布見面會，並可解鎖「超級超夢Y」。

英國人最愛來台！歐洲旅客搜尋排行榜出爐 克羅埃西亞搜尋暴增56%

【旅奇傳媒/編輯部報導】根據交通部觀光署最新公布的《2025年來台旅客消費及動向調查》，2025年來台旅客達857萬4,547人次，年增9.12%，顯示台灣國際觀光持續回溫。數位旅遊平台 Agoda 最新住宿搜尋數據也發現，今年暑假（7、8月）歐洲旅客來台旅遊熱度持續攀升，其中英國連續第二年蟬聯歐洲旅客來台住宿搜尋冠軍，德國、法國、荷蘭及西班牙緊追在後；另一方面，克羅埃西亞、比利時及捷克則成為成長最快的新興市場，顯示台灣正吸引更多不同地區的歐洲旅客。 英國連兩年奪冠　歐洲新興市場快速崛起 根據 Agoda 今年4至6月、入住期間為7至8月的住宿搜尋數據，英國連續第二年成為歐洲旅客來台住宿搜尋量最高的市場，德國與法國分居第二、第三名，荷蘭及西班牙則持續名列前五，顯示台灣在西歐主要市場仍維持穩定吸引力。 ◎ 歐洲來台搜尋排行榜 Top 5 　Top 1 英國 　Top 2 德國 　Top 3 法國 　Top 4 荷蘭 　Top 5 西班牙 除了成熟市場外，歐洲新興市場的旅遊熱度也持續升溫。克羅埃西亞旅客來台住宿搜尋量較去年同期成長56%，居所有歐洲市場之冠；比利時成長48%，捷克則增加1

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。