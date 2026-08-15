《Pokémon GO》10週年特展開跑！見面會、限定贈品一次看，再抓「超級超夢Y」

風靡全球的《Pokémon GO》今年邁入10週年，官方將慶祝行動從手機螢幕延伸到實體場域，自8月15日起於台北捷運大安森林公園站陽光大廳推出「10週年特展活動」，期間限定主題佈置一路展至9月13日，開放時間依捷運站營運時間，通勤族與訓練家皆可自由入場朝聖。

圖／Pokemon Go TW提供

特展規劃四大展區：「在台灣冒險足跡」細數歷年在台舉辦的實體活動，「載入十年冒險」讓十年旅程一幕幕展開，「冒險進化史」見證遊戲玩法的持續演進，「主題拍照區」則開放訓練家與夥伴寶可夢在現場合照留念。

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首週末（8月15、16日）為活動高潮，每日10時至18時舉行線下慶祝活動。「皮卡丘」與「伊布」見面會共五場，分別於11:00、12:30、14:00、15:30與17:00登場；現場另設紀念照片拍攝區，完成指定任務還可領取10週年主題紀念贈品，包含帆布袋與主題貼紙等。

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同場加映《寶可夢集換式卡牌遊戲》體驗攤位，於8月15、16日與9月5、6日兩個週末開設，每日10時至18時提供「新手訓練家之旅」現場教學，零基礎玩家也能輕鬆上手。8月16日下午2時至5時另有「8月偷兒狐社群日」，社群大使將親臨現場與訓練家同樂。

線上同步慶祝。官方推出免費限時調查，訓練家有機會遇見能力值全滿且擁有特別背卡的「超夢」，捕捉後更可解鎖「超級超夢Ｙ」第3級超級等級。提醒玩家，相關課題須於台灣時間9月6日23時59分前完成並領取獎勵，逾時不候。

圖／Pokemon Go TW提供

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