台南單身族快衝！ 「2026七夕嘉年華」點亮8大古蹟、「巨大紅線」攻佔西市場、「月老廟」變身光影樂園

台南單身族快衝！七夕情人節即將到來，台南市政府打造重頭戲「2026臺南七夕嘉年華」，以「BOBO✦愛發光」為主題浪漫登場，特別將府城的百年古蹟、歷史場域與傳統月老信仰結合，融入聲景、光影藝術與互動科技，讓整座城市化身為夢幻約會地圖，活動將持續至8月23日。

●「巨型紅線」穿梭西市場！超萌「月老熊」全城出沒

2026台南七夕嘉年華。圖／台南市政府提供

今年活動最吸睛的打卡地標莫過於百年古蹟「西市場」！藝術團隊將象徵牽繫良緣的「紅線」實體化，《愛紅線》藝術裝置穿梭在市場門面，夜間點燈後散發迷人光采，讓遊客能直接「走進」月老紅線中拍照留念。

2026台南七夕嘉年華。圖／台南市政府提供

此外，傳統月老形象更化身為超萌的「愛之月老熊」，驚喜藏身於新營文化中心、蕭壠文化園區以及周邊合作的甜點、酒吧、咖啡等美食店家。民眾在走訪各景點時，還可以用手機感應收集愛心，解鎖限量客製化的聲音卡片，開啟一趟兼具趣味與美味的探索之旅。

2026台南七夕嘉年華。圖／台南市政府提供

●觸碰感應點亮「LOVE窗花」！四大月老廟互動放閃

2026台南七夕嘉年華。圖／台南市政府提供

談到台南七夕，絕不能錯過大觀音亭、大天后宮、祀典武廟及重慶寺等赫赫有名的四大月老廟。今年活動特別加入當代互動科技，推出「LOVE窗花」裝置藝術，只要與伴侶或約會對象一同觸碰感應，就能親手將古色古香的廟宇窗花緩緩點亮，為傳統拜月老的行程增添不少儀式感與浪漫氛圍。

2026台南七夕嘉年華。圖／台南市政府提供

另一亮點《愛BOBO》則落腳於「西竹圍之丘文創園區」，以粉紅氣囊打造出日夜各有特色的景觀，白天俏皮輕盈，入夜後則營造出溫柔內斂的光影空間，吸引不少情侶與單身族前來朝聖。

2026台南七夕嘉年華。圖／台南市政府提供

●夜間光環境升級！30分鐘散步路線漫遊古都

2026台南七夕嘉年華。圖／台南市政府提供

除了七夕限定裝置外，台南市文化資產管理處推動的「城市光環境改造計畫」也展現成果。包括原台南州會、原台南合同廳舍、廣安宮等8處歷史建築與廟宇，皆透過精準控光與適度照明，呈現在夜晚專屬的溫柔面貌。

2026台南七夕嘉年華。圖／台南市政府提供

活動也貼心推薦了一條約2公里的夜間散步路線，從赤崁樓出發，沿途串聯多座點燈古蹟與廟宇，最後抵達台南市美術館及孔廟商圈享用在地美食。整條路線步行約需30至40分鐘，是夏夜裡漫步府城、感受限定浪漫的最佳選擇。

2026台南七夕嘉年華

．日期：即日起至8/23

．活動粉專：https://www.facebook.com/love.tncity/?locale=zh_TW

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