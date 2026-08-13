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現在吃正是時候！岡山縣長伊原木隆太盛情邀約到日本親嚐麝香葡萄

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6月至10月是日本岡山特產「麝香葡萄」盛產季節。　圖：岡山縣觀光聯盟／提供
6月至10月是日本岡山特產「麝香葡萄」盛產季節。　圖：岡山縣觀光聯盟／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】日本岡山縣是公認的「水果王國」，根據日本氣象廳統計降雨日數為日本最少，且全年日照時間超過2,000小時，今年暑氣旺盛的8月，平均氣溫約落在30°C上下。充足日照不僅支撐「晴天之國」美譽，更培育出高品質頂級水果：麝香葡萄、白桃，現在吃正是時候。

今年是台灣虎航「台北－岡山」航線開航10週年，而「高雄－岡山」航線也即將迎來開航2週年里程碑。目前於台北、高雄兩地每週共有高達12班直飛往返的航班，且岡山縣位於西日本交通樞紐，對規劃關西、四國、山陰山陽等跨區域旅遊的旅客而言，是超便利首選。

▲岡山縣長伊原木隆太親自來台介紹當季美味岡山特產「麝香葡萄」。　圖：岡山縣台灣推廣事務所／提供
▲岡山縣長伊原木隆太親自來台介紹當季美味岡山特產「麝香葡萄」。　圖：岡山縣台灣推廣事務所／提供

岡山縣長伊原木隆太於本月訪台，親自率隊南下高雄宣傳，於觀光說明會中介紹航班交通便利的岡山縣，也擁有絕美自然景觀，想大啖豐富美食，或安排購物行程，都能一次滿足，誠摯地邀請更多台灣旅客前往。伊原木縣長更帶著果粒大、甜度高且帶有優雅香氣的「麝香葡萄」熱情分享，並說明現在正值盛產季節。

除了美食，岡山縣傳統工藝也名不虛傳，交流會場特別安排「玉島不倒翁」的彩繪體驗。源自岡山縣倉敷市玉島地區，不倒翁由職人全手工、製程繁複，需耗時一週至一個月才能完成！圓潤且神情豐富的外觀，底部置重體現「七轉八起」（無論跌倒多少次都會再次站起來）的精神。象徵戰後復興堅韌力量，具有祈求「全家平安」、「商業繁盛」等開運的吉祥意涵，規劃岡山縣行程時，也可參與不倒翁彩繪體驗，把具祈福意義的伴手禮帶回家！

▲觀光說明會安排了岡山縣傳統工藝「玉島不倒翁」彩繪體驗。　圖：岡山縣台灣推廣事務所／提供
▲觀光說明會安排了岡山縣傳統工藝「玉島不倒翁」彩繪體驗。　圖：岡山縣台灣推廣事務所／提供

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