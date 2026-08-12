日本爆紅《恐怖心展》首度來台！9／12確定台北登場　東京、大阪超20萬人朝聖

日本話題恐怖體驗展《恐怖心展》正式宣布首度來台，台北站將於2026年9月12日至11月23日進駐台北中山「灰棚」，這也是展覽首次跨出日本、前往海外展出。展覽過去在東京、大阪掀起熱潮，累計吸引超過20萬人參觀，這次台北站除了帶來日本展覽內容，也將加入台灣限定新作，喜歡怪談、恐怖題材與沉浸式體驗的旅客可把握機會挑戰。

圖／恐怖心展主辦單位提供

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日本超人氣恐怖展首度登台 不是傳統鬼屋

《恐怖心展》並非以鬼怪突然現身或血腥畫面作為主要賣點，而是將焦點放在人們平常容易忽略的「恐懼感」。展覽從生活中的細節出發，將「尖端」、「密閉空間」、「視線」等元素轉化為展覽內容，透過數十件展品與體驗，讓參觀者在行走、觀察與互動過程中，逐步感受到難以形容的不安。

圖／恐怖心展主辦單位提供

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這項展覽最早於2025年夏季在東京澀谷登場，隨後於2026年春季移師大阪，兩地累計吸引超過20萬人參觀，也讓《恐怖心展》成為日本近年受到討論的恐怖類型展覽之一。

怪談作家、東京電視台製作人共同打造

《恐怖心展》由怪談作家「梨」、株式會社闇代表頓花聖太郎，以及東京電視台製作人大森時生共同企劃製作，並邀請精神科醫師池內龍太郎提供監修協力。創作者並非單純打造「嚇人」場景，而是將「人為什麼會害怕」作為切入點，從心理層面重新拆解恐怖。

官方也提醒，展覽部分內容屬於虛構，因此參觀者可將其視為一場結合恐怖創作、心理感受與沉浸體驗的展覽。

台北站加入台灣限定新作 中山灰棚展出

此次《恐怖心展 台北站》將於9月12日正式開幕，並延續日本展覽的核心概念，同時加入台灣限定的新作內容，讓海外首站不只是單純移植日本版本。展覽地點位於台北中山商圈的「灰棚」，從台北捷運中山站周邊前往也相當方便，適合安排成台北市區半日遊行程。

圖／恐怖心展主辦單位提供

《恐怖心展 台北站》展期自2026年9月12日至11月23日，開放時間為10:00至21:00，最後入場時間為20:30，地點為台北市中山區中山北路二段59巷16號B1。票券及售票方式依官方公告為準。

圖／恐怖心展主辦單位提供

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對喜歡日本怪談、恐怖文化及沉浸式展覽的旅客來說，這次《恐怖心展》首度來台，不只是尋找「被嚇到」的刺激，更是把平時藏在日常裡的細微不安放大，讓參觀者在離開展場後，或許還會重新注意那些過去習以為常的事物。

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