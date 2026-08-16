打造家的靈感場景　「HOLA」讓選物成為日常美學

【圖／文：細腿男】

當家的功能不再只是居住，而是工作、休憩與社交並存的場域，消費者對居家用品的期待也正在改變，而隨著HOLA和樂家居進駐新店裕隆城一樓，逾百坪的門市滿是家具、家飾與寢具等質感選物，來這輕鬆逛、慢慢挑，肯定能找到屬於自己的生活風景。





不再被動裝潢，依生活喜好主動策展

根據HOLA觀察，大家從過去偏好系統櫃、大型固定家具等「被動裝潢」，逐漸轉向依照個人喜好與生活方式進行「主動策展」。尤其疫情後，居家空間肩負更多功能，同一個空間可能兼具客廳、餐廳和工作場域，因此除了要求品質，模組化、高移動性甚至能一物多用，都是消費者挑選家具的重要考量。像是HOLA新推出的「麻吉沙發」，就能依家庭成員、坪數變化自由組合，未來搬家或擴充空間時也能重新配置。至於風格上，市場也從精緻華麗轉向自然樸質。侘寂感與北歐風備受青睞，喜歡天然木紋、未過度修飾的石材，保留材質原貌與手作感的家飾更能營造生活溫度。

▲近年來手作感的器皿廣受歡迎，不用插花就像是件藝術擺飾。





多元選擇親民價格，輕鬆入手質感選品

目前HOLA誠品生活新店店（裕隆城）門市約七成為HOLA自有商品，依據台灣消費者的需求設計，同時兼顧品質與價格。其中PALETTE仿皮乳膠室內拖鞋材質柔軟、容易搭配居家風格，加上親民價格深受客人喜愛。秋冬新品則將推出以荷蘭PSTR裝飾畫的毛巾繡抱枕套超好看！此外，這裡也有各種花器選擇，輕透的玻璃適合夏天，廣口的設計新手友善。偏好極簡就選陶和仿石材的自然質感，光是擺著就賞心悅目。HOLA也推出擬真花草系列以可塑性更高的塑料製成，能細緻重現真花的自然姿態與鮮嫩質感，也引進丹麥GRY&SIF的羊毛氈花，以藝術裝飾取代傳統鮮花，不用費心照顧就能輕鬆坐享繽紛的居家生活。

▲HOLA的擬真花草以可塑性更高的塑料製成，不仔細看還以為是真的！

▲以荷蘭PSTR裝飾畫設計的毛巾繡抱枕套，是即將在秋天推出的亮點單品。

除了視覺陳列上的繽紛選擇，香氛也是讓家能夠放鬆紓壓的重要元素，特別推薦香氛品牌Daily Aroma Japan，以瀨戶內檸檬、高知柚子等日本地產植物為特色，使用剩餘果皮蒸餾萃取精油，香氣清爽溫和且天然有機，加上具除臭配方，是夏日的人氣商品。而來自荷蘭的WIJCK則以城市為靈感調香，推出擴香瓶和旅行蠟燭，除了巴黎和倫敦，還有與HOLA獨家合作台北限定款！

HOLA希望大家都能睡得好，寢具主打以天然木材為原料生產的100%萊賽爾天絲纖維，透氣、柔軟、親膚，無論是柔軟的300織或紮實的500織觸感都銷魂；埃及棉則兼具棉料舒適性與絲質光澤，提供不同的睡感需求。花色方面，除了耐看百搭的素色，韓系小碎花圖案意外也大受歡迎！至於夏季熱銷的SNOW TOUCH冰紗系列，更是HOLA自行研發，以玉石粉末與尼龍纖維混紡形成物理性涼感，經測試10分鐘可降溫6度，且不會因洗滌降低效果！此外，HOLA更攜手京都設計品牌SOU．SOU推出聯名寢具，將SNOW TOUCH加入彈性纖維使布料更具柔軟延展性，結合SOU．SOU的經典數字花版和清爽的冰淇淋色調，夏天蓋著睡覺肯定夜夜好眠！

▲Daily Aroma Japan的香氛標榜天然有機，人氣商品瀨戶內檸檬、富士山葡萄和高知柚子香味都是熱賣商品。

▲HOLA與京都生活設計品牌SOU．SOU合作推出限定版的涼感寢具。





10分鐘、4步驟 找到你的專屬枕頭

HOLA近年持續深化服務體驗，其中又以全台首創的「智能選枕」最受歡迎。此服務完全免費且無需預約，可直接到全台門市填寫睡眠習慣問卷，再由專人量測肩寬、頸深等身形數據，接著根據與陽明物理治療所共同建立逾15萬筆的資料庫，找到符合個人體型的睡眠支撐，並從對應不同肩頸條件和睡姿習慣的25款枕頭中，推薦最適合的3款直接試躺比較。怕買回家睡不習慣？別擔心，只要保持商品完整清潔，就能享有30天內可更換或退款的安心保固！（完整安心睡服務注意事項請參考官網資訊）

Step1｜填寫問卷了解睡眠習慣、床墊軟硬及枕頭材質偏好。

Step2｜量測肩寬、頸深、頸長、頸角等身形數據。

Step3｜透過智能選枕系統配對，從眾多枕頭中挑選出3款最適合的枕頭。

Step4｜現場實際試躺體驗，由專業人員評估並提供建議。





店家資訊

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

FB：www.facebook.com/yuloncity

電話：02-2910-0667

時間：週日～週四11:00~21:30 週五、週六11:00~22:00





位置：新店裕隆城1F

電話：02-2918-0373 #1244

網址：www.hola.com.tw

活動：8/6-9/2夏出清，全館指定商品隨意混搭任兩件5折，消費不限金額加價999元可換購摺疊行李箱（數量有限，換完為止）





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