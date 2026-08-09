霍格華茲魔法席捲中台灣！75坪「哈利波特–魔法之地」8/22插旗台中LaLaport 滿額贈送紀念校徽托特包

中部哈利波特迷有福了！為了紀念《哈利波特：神祕的魔法石》電影上映25週年的傳奇時刻，來自日本、廣受粉絲喜愛的官方授權周邊專賣店「Harry Potter – Mahou Dokoro（哈利波特–魔法之地）」，宣布將於8月22日重磅進駐 Mitsui Shopping Park LaLaport 台中北館 2 樓！

圖／Harry Potter – Mahou Dokoro

死忠哈迷必搶學院風！台中店特別推出先行販售的四學院（葛來分多、史萊哲林、赫夫帕夫、雷文克勞）限定商品。其中「級長掛鍊徽章」（400元）將學院代表動物與級長徽章完美結合，並配有可拆式雙件鍊條，無論別在衣物或包包上都質感滿分。

圖／翻攝IG@benelic.tw

同時登場的還有「哈利波特 × Flapper 旅行收納系列」，專為喜愛出遊的巫師們打造，包括皮質護照套（1,280元，每人限購 2 個）、內建魔杖夾層的服飾收納包（980元）、可吊掛式盥洗包（980元）以及大容量束口袋（750元）。另外，融入花卉與學院動物圖騰的「四學院罐型玻璃杯」（480元）等，也是點亮居家生活品味的夢幻逸品。

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全店最受矚目的夢幻大件選品，莫過於限量家具「小椅子 夢境系列」（8,600元，每人限購1個）。整張椅子選用深紫色高貴提花布料，並將四學院象徵動物與花卉以精細刺繡呈現，椅腳更支援免工具螺旋拆卸與高度調整，無論擺在玄關穿鞋或作為客廳添滿魔法詩意的擺飾！

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歡慶中台灣首店誕生，店家特別推出開幕期間只要在店內單筆消費滿1,800元，就能免費獲得「台中店開幕紀念 哈利波特 霍格華茲托特包」乙個，袋身運用金屬光澤勾勒出低調奢華的霍格華茲校徽，極具收藏價值，數量有限送完為止。

此外，只要在現場拍照打卡並上傳至指定社群平台，還可以免費領取台中店開幕限定貼紙乙張，讓粉絲留下難忘的魔法印記。

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Harry Potter – Mahou Dokoro (哈利波特–魔法之地) 台中店

．地址： 台中市東區進德路 600 號（Mitsui Shopping Park LaLaport 台中 北館 2 樓）

．開幕日期： 2026 年 8 月 22 日（六）

．營業時間： 週一至週五 11:00～22:00；週六、週日（含國定假日）10:30～22:00

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