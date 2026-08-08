全台首間「牡蠣寶寶養殖中心」登陸高雄夢時代！百款日本直送周邊、重現《愛麗絲夢遊仙境》奇幻冒險

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供
迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供

迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》中的超萌角色「牡蠣寶寶」來台灣了！曾在香港、澳門引爆社群打卡熱潮的牡蠣寶寶主題快閃店，今年首度進軍台灣，第一站就選在高雄夢時代購物中心，更特別融合台灣在地的牡蠣養殖文化，打造獨一無二的沉浸式體驗！

迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供
迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供

迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供
迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供

快閃店最大亮點，就是讓粉絲可以化身為養殖場員工，親自體驗照顧牡蠣寶寶的趣味流程。從揀選專屬的牡蠣寶寶開始，接著幫牠洗澡、量體重，還能領取專屬養殖指南，紀錄一段溫馨又療癒的「養殖日記」。體驗後，還能把台灣首發的9款牡蠣寶寶主題公仔掛飾帶回家。

圖／牡蠣寶寶快閃店提供
圖／牡蠣寶寶快閃店提供

迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供
迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供

迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供
迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供

還原《愛麗絲夢遊仙境》經典場景！繽紛夢幻的佈景中能看到愛麗絲、白兔先生、瘋狂帽客與妙妙貓的身影，重現了經典的英式下午茶派對。

圖／牡蠣寶寶快閃店提供
圖／牡蠣寶寶快閃店提供

更特別設計了「愛麗絲英式午茶考驗」，挑戰者只要瞄準茶具投出茶包，通關就有機會獲得限定好禮；此外還有「撈幸運珍珠」遊戲，成功撈出珍珠就有機會將 20 款經典角色蝴蝶結掛飾抱回家。

迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供
迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供

商售區集結了近百款台灣首發與日本直送周邊，品項涵蓋玩偶公仔、生活家居、旅行用品、盲盒貼紙及 3C 配件等。還推出了張張有獎的「奇幻時刻抽賞」，多達22款限定好禮等你來試手氣。

圖／牡蠣寶寶快閃店提供
圖／牡蠣寶寶快閃店提供

圖／牡蠣寶寶快閃店提供
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只要單筆購買3個指定牡蠣寶寶公仔，還加碼贈送台灣首發的非賣品PU證件套。活動自即日起一路舉辦至9月13日，9月份也預計巡迴至台北，北部的粉絲們可以拭目以待！

迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供
迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供

迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供
迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶養殖中心 期間限定店。圖／牡蠣寶寶快閃店提供

牡蠣寶寶主題養殖中心 快閃店

．活動地點： 高雄夢時代購物中心8樓（顧客服務中心旁）

．活動日期： 2026年8月7日至9月13日

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