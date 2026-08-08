古蹟秒變韓流打卡點！《K-POP獵魔女團》一周年台中快閃店 巨型拍照牆、魂門舞台、100+款限定周邊一次看
粉絲快衝！ Netflix現象級爆紅IP《K-POP獵魔女團》（KPOP Demon Hunters）一週年官方巡迴快閃店正式移師中台灣，打造出今夏最震撼視覺的跨界打卡新地標。
由韓國bemyfriends企劃並與Netflix合作的《K-POP獵魔女團》巡迴快閃店，自今年5月啟動亞洲巡迴，本次落腳台中站，由超人氣虛擬女團 HUNTR/X（Mira、Rumi、Zoey）領軍，連同魅力男團 Saja Boys 及萌寵神獸 Derpy 全員驚喜現身。
最大看點莫過於高規格立體還原動畫中的經典打歌場面—「魂門」開關舞台，讓到場粉絲一秒穿透螢幕、彷彿置身作品世界！戶外周邊更精心設置多處大型角色拍照牆與個人主題海報，讓大家隨手一拍就成為大片！
破百款限定週邊登場！現場也帶來超過百款官方限定週邊商品與潮流服飾，主打商品包含精緻度極高的官方絨毛玩偶、收藏價值滿分的限定布章、文具組與劇照明信片等；主辦單位更貼心考慮到家庭客群，特別推出專為小朋友設計的限定單品。
歡慶快閃店登上台灣，活動期間特別加碼限定滿額贈禮，凡單筆消費滿1,000元，即贈送造型超萌的「Derpy 紀念扇子」乙個（每筆交易限贈乙次，不累贈）；單筆消費滿2,000元，則贈送「Q版角色吊飾」乙個（採隨機贈送，可累計贈送），數量有限，送完為止。
《K-POP獵魔女團》一周年官方巡迴快閃店 台中站
．日期： 2026年8月7日（五）至 8月23日（日）
．地點： 臺中驛鐵道文化園區 鐵鹿大街A2（台中市中區台灣大道一段1號）
．營業時間：週一至週四：11:00 - 19:00、週五至週日：10:30 - 19:30
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