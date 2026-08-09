快訊

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

百畝森林搬進台北松菸！ 「小熊維尼100週年」快閃店免費參觀

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

小熊維尼—友你相繪100週年限定快閃店」以百年經典繪本為策展主軸，入口設置大型繪本造型拱門，帶領觀眾穿越時光，回到小熊維尼誕生的起點。展場完整重現初代維尼形象、珍貴繪本手稿及充滿故事感的百畝森林，每個角落都瀰漫著溫暖復古的氛圍，讓人彷彿親自走進童話世界。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


台日插畫家聯手創作　限定周邊一次收藏

除了經典角色，本次快閃店更首度攜手台灣與日本多位人氣插畫家共同創作，包括KINGJUN、黃阿瑪的後宮生活、咻咻熊等，透過不同風格重新詮釋維尼與好友們，推出超過300款限定商品。從療癒、幽默到童趣風格，每件聯名作品都展現不同創作者的特色，也為百週年紀念增添更多收藏價值。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


互動體驗豐富　打造專屬百週年回憶

展場除了拍照打卡，更規劃多項互動內容，包括客製化姓名貼、百週年紀念幣、限定拍貼機、巨型繪本燈箱抽獎機，以及人氣「粒粒公仔DIY」。參觀民眾可以自由挑選喜愛的小公仔，裝進玻璃罐中，製作屬於自己的百週年紀念收藏，讓觀展過程充滿參與感與趣味性。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


百畝森林DIY同步登場　暑假療癒行程推薦

活動期間同步推出「百畝森林生態瓶DIY體驗」，讓大小朋友透過手作，將百畝森林的自然景色濃縮成專屬作品帶回家。結合經典繪本、限定周邊、互動遊戲與手作課程，整場快閃店不只是購物空間，更是一場充滿童心與創意的沉浸式體驗。免費入場的設計，也讓它成為今年暑假適合親子、好友及維尼迷安排造訪的人氣景點。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【小熊維尼—友你相繪100週年限定快閃店】

活動日期：2026/07/10－2026/10/11

開放時間：每日10:00－18:00（含國定例假日）

活動地點：松山文創園區 北向製菸工廠西側

門票資訊：免費入場


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>天母免費賞花秘境！蘭興一號綠地雞蛋花綻放宛如南國風情

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

快閃店 小熊維尼 森林

ShareLife分享生活

追蹤

相關新聞

霍格華茲魔法席捲中台灣！75坪「哈利波特–魔法之地」8/22插旗台中LaLaport 滿額贈送紀念校徽托特包

霍格華茲官方周邊專賣店「哈利波特–魔法之地」將於8月22日盛大開幕於台中LaLaport。滿額消費可獲限量托特包，更有四學院限定商品及夢幻家具等新奇選品，讓哈利波特迷不容錯過！

百畝森林搬進台北松菸！ 「小熊維尼100週年」快閃店免費參觀

翻開一本繪本，就像回到童年的美好時光。今年暑假，松山文創園區化身百畝森林，「小熊維尼—友你相繪100週年限定快閃店」透過經典場景重現、限定商品與互動體驗，帶領粉絲重新感受維尼與朋友們陪伴大家走過的一百年，是今年不可錯過的免費療癒景點。

寶可夢世界錦標賽將開打！《Pokémon GO》限定扮裝皮卡丘限時登場

寶可夢粉絲即將迎來全球盛事，「Pokémon World Championships 2026」即將在8月28日至8月30日於加州舊金山隆重開打，手機遊戲《Pokémon GO》特別推出一系列歡慶活動。與此同時，亞洲地區也正式迎來全新的「Pokémon Game On!」概念與2026-27年度「Pokémon Asia Championship Series」寶可夢亞洲錦標賽系列，號召全球與亞洲地區訓練家踴躍參與，共同感受寶可夢對戰的極致魅力。

對抗悶熱夏天！ 精選3家「台北特色做臉店」深層清潔、保濕修護一次完成

經歷一整個夏天的高溫、紫外線與冷氣房來回切換，應該已經不少人開始出現肌膚乾燥、暗沉、毛孔堵塞，甚至因為油水不平衡，而反覆冒粉刺；如果想改善膚況，與其在家盲目保養，不如交給專業美容師依照肌膚狀況規劃適合的做臉課程，從深層清潔、保濕修護到舒緩放鬆一次完成，這次七分之二的探索精選台北多間特色做臉店家，帶你找到最適合自己的肌膚管理方式。！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。