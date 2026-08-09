百畝森林搬進台北松菸！ 「小熊維尼100週年」快閃店免費參觀
「小熊維尼—友你相繪100週年限定快閃店」以百年經典繪本為策展主軸，入口設置大型繪本造型拱門，帶領觀眾穿越時光，回到小熊維尼誕生的起點。展場完整重現初代維尼形象、珍貴繪本手稿及充滿故事感的百畝森林，每個角落都瀰漫著溫暖復古的氛圍，讓人彷彿親自走進童話世界。
除了經典角色，本次快閃店更首度攜手台灣與日本多位人氣插畫家共同創作，包括KINGJUN、黃阿瑪的後宮生活、咻咻熊等，透過不同風格重新詮釋維尼與好友們，推出超過300款限定商品。從療癒、幽默到童趣風格，每件聯名作品都展現不同創作者的特色，也為百週年紀念增添更多收藏價值。
展場除了拍照打卡，更規劃多項互動內容，包括客製化姓名貼、百週年紀念幣、限定拍貼機、巨型繪本燈箱抽獎機，以及人氣「粒粒公仔DIY」。參觀民眾可以自由挑選喜愛的小公仔，裝進玻璃罐中，製作屬於自己的百週年紀念收藏，讓觀展過程充滿參與感與趣味性。
活動期間同步推出「百畝森林生態瓶DIY體驗」，讓大小朋友透過手作，將百畝森林的自然景色濃縮成專屬作品帶回家。結合經典繪本、限定周邊、互動遊戲與手作課程，整場快閃店不只是購物空間，更是一場充滿童心與創意的沉浸式體驗。免費入場的設計，也讓它成為今年暑假適合親子、好友及維尼迷安排造訪的人氣景點。
活動日期：2026/07/10－2026/10/11
開放時間：每日10:00－18:00（含國定例假日）
活動地點：松山文創園區 北向製菸工廠西側
門票資訊：免費入場
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