台灣首間「天線寶寶快閃店」登陸台北京站！5大打卡點與上百款周邊勾起童年回憶

經典兒童節目《天線寶寶》陪伴無數人度過童年，如今首度以主題快閃店的形式正式登陸台灣！即日起至9月5日，「天線寶寶快閃店」於台北京站時尚廣場1樓大門口萌萌登場，全店以懷舊歡樂的神奇島為主題，精心打造沉浸式體驗，邀請全台粉絲一同重溫童趣時光。

本次快閃店特別還原劇中經典場景，推出五大必拍打卡區。包含四大主角等身立牌站崗的「天線寶寶說你好！」迎賓區、重現綠意盎然與花草意象的「神奇島櫥窗區」，以及結合人氣角色吸塵器諾諾與道具的「經典劇照與人氣夥伴」展示區，讓民眾走進現場就能一秒穿越回經典的電視世界。

圖／WeTrust信賴互動行銷提供

除了豐富的拍照場景，現場更驚喜推出上百款獨家授權周邊商品。包含兼具造型與實用性的角色造型「髮帶」、抗夏必備的收納式「飲料提袋」、附有愛心串珠的造型「雨傘」，以及辦公室療癒首選的「馬克杯」與「滑鼠墊」等，滿足通勤、居家到上班的全方位生活需求。

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活動期間更祭出限定好康，單筆消費滿788元即可獲得盲抽書籤乙個。8月1日及8月8日兩天下午14:30，現場更將舉辦限量「天線寶寶人偶見面會」，單筆消費滿額即有機會獲得合照券，數量有限，贈完為止。大小朋友們不妨趁著暑假，安排一趟台北快閃之旅！

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