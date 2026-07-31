全台首間！《蠟筆小新》台灣官方旗艦店西門地下市開幕 3大必拍亮點、1:1機器人爸爸、百款日本直送周邊快搶

準備好你的錢包！日本官方超人氣專賣店「Crayon Shinchan Cinema Parade」正式跨海進駐台灣，首間台灣旗艦店《蠟筆小新 日本電影主題限定店》，選在台北「西門地下市」盛大登場。現場不只濃縮了33年來的歷代劇場版精華，更直接從日本直送數百款官方限定商品！

圖／《蠟筆小新 日本電影主題限定店》提供

經典電影嘉年華！33年劇場版名場景完美還原

圖／翻攝蠟筆小新 日本電影主題限定店臉書

這次開張的台灣旗艦店由日本雙葉社授權，以「電影嘉年華」為核心概念打造。店內宛如一座迷你版的蠟筆小新電影博物館，牆面與各角落滿載從早期經典作品到最新劇場版的歷史軌跡與彩蛋。

必拍三大打卡亮點！1:1等身機器人爸爸、馬卡歐與裘馬震撼登場

圖／翻攝蠟筆小新 日本電影主題限定店臉書

圖／《蠟筆小新 日本電影主題限定店》提供

打卡重頭戲！現場特別設置了1:1等身比例還原的角色雕像，包含在《大對決！機器人爸爸的反擊》中賺足觀眾眼淚的「機器人爸爸」，以及來自《搞怪遊樂園大冒險》中造型極具特色的超人氣反派「馬卡歐」與「裘馬」，超浮誇的還原度，絕對是西門町最熱門的照片殺手。

圖／《蠟筆小新 日本電影主題限定店》提供

數百款日本直送周邊！最新妖怪假期系列搶先開買

圖／《蠟筆小新 日本電影主題限定店》提供

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周邊商品區更是讓人荷包失守！店內集結了超過百款日本直輸的官方限定商品，涵蓋居家雜貨、文具、生活用品與收藏公仔。從社群討論度極高的搞怪「動感超人內褲馬克杯」、呆萌「大穿山甲阿呆吊飾」，到歷代電影海報壓克力立牌應有盡有。

更令人驚喜的是，今年夏天最新登場的《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》系列周邊也於台灣搶先開賣，粉絲們衝一波！

圖／翻攝蠟筆小新 日本電影主題限定店臉書

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圖／《蠟筆小新 日本電影主題限定店》提供

《蠟筆小新 日本電影主題限定店》台灣旗艦店

．地點：UNDERCITY：XIMEN 西門地下市 8－10號店舖（台北市中正區中華路一段51-1號 B1）

．營業時間：11:00－21:00

圖／翻攝蠟筆小新 日本電影主題限定店臉書

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