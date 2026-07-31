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不用飛韓國了！「Wiggle Wiggle」台灣首間快閃店登陸勤美誠品 「巨大笑臉花、Wiggle熊」限時優惠打卡

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／wiggle wiggle提供
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韓迷尖叫！ 韓國必逛的潮牌來了，眾多韓星追捧的韓國超人氣生活風格品牌「Wiggle Wiggle」正式進軍台灣！首家品牌快閃店已驚喜空降台中勤美誠品 B2，直接把首爾最夯的繽紛美學整包搬過來！

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Wiggle Wiggle快閃店以「夏日小屋（Summer House）」為概念設計，現場不僅大量運用陽光、草地等自然元素，還搬出了超大型 Wiggle 熊抱著經典笑臉花的拍照裝置。滿滿的撞色美學與童趣氛圍，隨手一拍就是滿滿的韓系雜貨風。

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想跟偶像用同款快來！ 現場特別集結了品牌旗下多款經典角色，包含廣為人知的笑臉花、Wiggle 熊以及小頑兔等。周邊商品種類非常豐富，從近期出國潮必備的護照夾、日常實用的隨行保溫杯、娃娃鑰匙圈，到辦公室文具、居家雜貨應有盡有，簡直是挖寶天堂！

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慶祝開幕，官方祭出了多重限定福利，即日起至2026年9月2日止，快閃店全館商品直接打85折。此外，在7月31日至8月2日期間，現場完成追蹤官方IG並拍照打卡標記的任務，每日前50名還能免費獲得限定版明信片（共150份），想搶好康的粉絲衝一波！

圖／wiggle wiggle提供
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wiggle wiggle台灣快閃店

地點： 台中勤美誠品 B2

展期： 即日起至 2026年9月2日

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誠品 快閃店 Wiggle Wiggle

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