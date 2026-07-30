拉拉熊變身巨大沙雕！ 2026「八里城市沙雕展」8/1萌爆左岸 5大展區亮點、16座人氣角色沙雕免費拍

暑假免費打卡點來了！北台灣戶外盛事「2026八里城市沙雕展」邁入第九屆，將於8月1日至9月28日盛大登場，首度重磅聯手日本超人氣IP品牌「San-X Universe」，以「夏日慶典」為主題雕琢出16座主題作品，全區開放民眾免費參觀，絕對是今夏親子出遊與情侶約會拍照首選。

圖／新北市政府觀光旅遊局提供

San-X經典角色大集結！拉拉熊、角落小夥伴夢幻聯動

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本次展覽劃分「休閒八里」、「熱情八里」、「相遇八里」、「親子八里」及「運動八里」五大特色展區，地點就位在充滿河岸風情的八里左岸公園。

名冊一開簡直讓人尖叫—除了人氣天王「拉拉熊」與「角落小夥伴」之外，還有充滿童年回憶的「烤焦麵包」、療癒系「鯨鯊桑」以及逗趣的「吻仔魚隊」，沙雕師們巧妙將角色萌態與八里在地的自然風光結合，特別是位於入口處的主雕，更重現了角色們齊聚淡江大橋前的超夢幻場景，準備殺光手機記憶體！

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開幕限定！拉拉熊實體現身＋限定好禮免費送

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開展首日（8/1）更安排了重磅活動，超人氣角色「拉拉熊」與「小白熊」將親自造訪現場，分別於下午4點30分與晚間8點舉辦兩場見面會。想要近距離擊掌合照的粉絲，記得在活動前30分鐘至現場登記領取號碼牌（每場限量20組）。此外，只要在展區完成指定打卡任務，晚上6點30分起就能領取開幕限定打卡禮，數量有限，送完為止。

體驗沙雕職人樂趣！週六限定「沙雕師工作坊」

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想體驗手作樂趣嗎？展期內每週六（8/8起）於沿岸沙灘區特別推出「沙雕師工作坊」，總計開放24場次，專為8至15歲學童設計（12歲以下需家長陪同），由專業沙雕老師親自指導堆沙與塑形技巧，更棒的是，活動完全免費！8月份場次於7月30日中午12:00開放線上報名，9月份場次則於8月24日中午12:00開放，名額有限，想搶手刀要快。

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