快訊

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

台中商銀捲36億洗錢 分行經理曝：沒想到熟客介紹「爛客戶」給我

12生肖8月運勢一次看！有人迎好運 小心健康、破財危機

拉拉熊變身巨大沙雕！ 2026「八里城市沙雕展」8/1萌爆左岸 5大展區亮點、16座人氣角色沙雕免費拍

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／新北市政府觀光旅遊局提供
圖／新北市政府觀光旅遊局提供

暑假免費打卡點來了！北台灣戶外盛事「2026八里城市沙雕展」邁入第九屆，將於8月1日至9月28日盛大登場，首度重磅聯手日本超人氣IP品牌「San-X Universe」，以「夏日慶典」為主題雕琢出16座主題作品，全區開放民眾免費參觀，絕對是今夏親子出遊與情侶約會拍照首選。

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
圖／新北市政府觀光旅遊局提供

San-X經典角色大集結！拉拉熊、角落小夥伴夢幻聯動

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
圖／新北市政府觀光旅遊局提供

本次展覽劃分「休閒八里」、「熱情八里」、「相遇八里」、「親子八里」及「運動八里」五大特色展區，地點就位在充滿河岸風情的八里左岸公園。

名冊一開簡直讓人尖叫—除了人氣天王「拉拉熊」與「角落小夥伴」之外，還有充滿童年回憶的「烤焦麵包」、療癒系「鯨鯊桑」以及逗趣的「吻仔魚隊」，沙雕師們巧妙將角色萌態與八里在地的自然風光結合，特別是位於入口處的主雕，更重現了角色們齊聚淡江大橋前的超夢幻場景，準備殺光手機記憶體！

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
圖／新北市政府觀光旅遊局提供

開幕限定！拉拉熊實體現身＋限定好禮免費送

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
圖／新北市政府觀光旅遊局提供

開展首日（8/1）更安排了重磅活動，超人氣角色「拉拉熊」與「小白熊」將親自造訪現場，分別於下午4點30分與晚間8點舉辦兩場見面會。想要近距離擊掌合照的粉絲，記得在活動前30分鐘至現場登記領取號碼牌（每場限量20組）。此外，只要在展區完成指定打卡任務，晚上6點30分起就能領取開幕限定打卡禮，數量有限，送完為止。

體驗沙雕職人樂趣！週六限定「沙雕師工作坊」

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
圖／新北市政府觀光旅遊局提供

想體驗手作樂趣嗎？展期內每週六（8/8起）於沿岸沙灘區特別推出「沙雕師工作坊」，總計開放24場次，專為8至15歲學童設計（12歲以下需家長陪同），由專業沙雕老師親自指導堆沙與塑形技巧，更棒的是，活動完全免費！8月份場次於7月30日中午12:00開放線上報名，9月份場次則於8月24日中午12:00開放，名額有限，想搶手刀要快。

圖／新北市政府觀光旅遊局提供
圖／新北市政府觀光旅遊局提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

沙雕 八里城市沙雕展 八里 熱門打卡

相關新聞

拉拉熊變身巨大沙雕！ 2026「八里城市沙雕展」8/1萌爆左岸 5大展區亮點、16座人氣角色沙雕免費拍

2026八里城市沙雕展將於8月1日至9月28日在八里左岸公園舉行，免費向民眾開放，展出拉拉熊及其他人氣角色的16座沙雕作品。開幕當天將舉辦拉拉熊見面會和限定好禮發放，並提供免費的沙雕師工作坊供孩子們參加。

日韓機票殺很大！ 樂桃「單程1580元起」12:00開搶、虎航世界老虎日促銷「最低1199元起」

樂桃航空於7月30日中午12:00開放搶購，推出日本線單程票價1580元起，優惠至8月2日。台灣虎航也在「世界老虎日」進行促銷，韓國航線單程1199元起，活動至7月30日結束。

全台首間女性限定日式青旅開幕！校長宿舍住一晚688元起 只有10個床位

瞄準女性獨旅與閨蜜旅行市場，雲品國際再度為台東舊城注入新亮點。繼活化北町日式宿舍群推出「寶桑町屋」後，全新旅宿品牌「寶桑小町（Komachi by Machiya Posong）」將於8月1日正式開幕，將昔日台東女中校長宿舍改造為全台少見、女性限定入住的日式文創青年旅館，開幕優惠每床每晚688元起，旅人還能在近百年老屋、日式庭院、百年老樹與浪漫心型水池中，享受慢旅行的療癒時光。

逛好市多也會迷路？中和店「非官方地圖」瘋傳 商品位置常變有玄機

好市多商品配置的變動引發網友熱議，特別是在中和店。一名網友分享非官方配置圖，指賣場調整商品位置以提高顧客停留時間。報導指出，這是好市多的一種行銷戰術，透過改動位置來增加衝動購物的機會。

桃園機場限定必買！十大人氣隱藏版好物揭曉 香氛、美食、IP聯名一次收

出國前候機時間別浪費！盤點免稅限定版熱門優質選物，獨家酒款、精品腕錶、文創好物與台灣味伴手禮，完整精選攻略一次看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。