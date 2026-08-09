對抗悶熱夏天！ 精選3家「台北特色做臉店」深層清潔、保濕修護一次完成

經歷一整個夏天的高溫、紫外線與冷氣房來回切換，應該已經不少人開始出現肌膚乾燥、暗沉、毛孔堵塞，甚至因為油水不平衡，而反覆冒粉刺；如果想改善膚況，與其在家盲目保養，不如交給專業美容師依照肌膚狀況規劃適合的做臉課程，從深層清潔、保濕修護到舒緩放鬆一次完成，這次七分之二的探索精選台北多間特色做臉店家，帶你找到最適合自己的肌膚管理方式！

1.悅妍 SPA

🏠 地址：臺北市信義區忠孝東路五段55號五樓

⏰ 營業時間：10:00–21:00

悅妍 SPA

悅妍 SPA 位於台北信義區，鄰近捷運市政府站，搭乘大眾運輸前往非常方便；這裡提供臉部皮膚管理、身體舒壓及特色護理等多元課程，從 3D 水潤肌、極致潤活、水飛梭，到手工無痛清粉刺、矽藻海綿微針煥膚及身體 SPA 都能依照膚況與需求選擇，且店內還採用了 Ella Baché、Matis、SOTHYS、瑪麗嘉蘭等法國專業保養品牌，搭配高規格儀器與美容師細膩手技，讓保養不只是表層保濕，更著重於肌膚管理與穩定膚況。

店內設有單人及雙人獨立美容室，每間皆配備獨立衛浴與梳化空間，整體以明亮白色調搭配輕音樂及精油香氛營造舒適氛圍，全程採預約制，也提供新客體驗優惠！在療程前店家也都會進行細心的膚況諮詢，讓人感覺很安心，是真的針對自己在意的部分去處理，而不是盲目套用課程模板，過程中清粉刺手法也是非常無痛輕柔，加上全程沒有強迫推銷的服務體驗，非常適合重視隱私與放鬆感的消費者。

2.伊登蕾雅美學 SPA

🏠 地址：臺北市中山區伊通街87巷5之1號1樓

⏰ 營業時間：11:00–21:00，週日公休

伊登蕾雅美學 SPA

伊登蕾雅美學 SPA 位於台北中山區，鄰近捷運松江南京站，專精臉部皮膚管理，提供水飛梭、水菲秀等深淺層清潔課程，另有副品牌提供紋繡霧眉服務，可以直接在這裡一站變美！店內採預約制，設有六間獨立美容包廂，每間皆配備美容床與化妝台，並使用紫外線儀器消毒，從環境到療程都相當講究細節。

伊登蕾雅的清粉刺流程超級細緻，療程開始前，美容師會先仔細了解膚況、日常保養習慣，甚至逐一分析目前使用的保養品成分，再依照肌膚狀態規劃適合的護理方式；正式進入療程後，會先完成卸妝、清潔與角質軟化，待毛孔充分放鬆後，再耐心清除粉刺，整個過程手法輕柔、不會為了追求清得乾淨而過度擠壓，美容師也會隨時留意肌膚反應，讓原本害怕清粉刺疼痛的人也能安心體驗。

療程結束後，美容師除了會透過前後對比照說明粉刺清除成果，也會依照當天膚況分享後續保養重點，並提供適合的保養品試用包，幫助肌膚穩定修復，對於容易長粉刺、毛孔堵塞，或希望找到一間清粉刺細心、不強迫推銷的台北做臉店來說，伊登蕾雅美學 SPA 是值得一試的選擇！

3.芮薇荷夢幻森林 SPA 台北店

🏠 地址：新北市新莊區中正路891-14號

⏰ 營業時間：10:00-21:00

芮薇荷夢幻森林 SPA 台北店

芮薇荷夢幻森林 SPA 台北店提供臉部保養、美胸及身體 SPA 等多元療程，全台共有 13 家分店，台北就設有 4 家據點，新莊旗艦店更由創辦人親自規劃，每間美容包廂皆以森林為靈感設計專屬壁畫，讓人一踏入空間便能放鬆身心；這裡的臉部課程涵蓋抗痘、保濕、美白等多種方案，可依膚況自由搭配，並結合專業美容儀器與美容師手技，打造兼具保養與放鬆的護膚體驗。

體驗當天七編的肌膚有泛紅現象以及敏感問題，所以進行了適合當天膚況的小臉女神課程，療程從水漩渦深層清潔開始，溫和帶走毛孔髒污，接著透過冰封導入將保濕精華鎮定肌膚，冰涼的感覺是超級適合在夏天進行療程！後續再搭配磁力震動按摩促進臉部循環，過程溫熱放鬆，加上美容師細緻手技，真的數度舒服到差點睡著。

完成課程後，原本因工作疲憊而顯得暗沉粗糙的膚況明顯改善，不僅整體膚色更加透亮，肌膚也變得細緻有光澤，療程結束後，美容師也會依照當天膚況提供居家保養建議，幫助將保養效果延續到日常生活中，對於想一次享受臉部保養、儀器護理與舒壓放鬆的人來說，芮薇荷夢幻森林 SPA 是服務品質很穩定的一間店。

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