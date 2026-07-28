皮友衝了！IKEA全台8店驚喜聯名「皮克敏」 逛店送金色花苗、造型紙帽、限定小卡 3大限定體驗攻略

皮友們這個暑假有地方去了！今夏最萌的跨界合作震撼登場，全台 IKEA 門市即將開跑與任天堂人氣手遊《Pikmin Bloom》的期間限定活動！從8月1日至8月31日期間，全台 8 間門市不只會在遊戲中變成特殊據點，將實體賣場直接改造為森林系遊戲展場！

●門市打卡解鎖限定驚喜！專屬明信片、工具飾品花苗免費拿

IKEA 門市並打開《Pikmin Bloom》App，能獲得一株「工具」飾品皮克敏的金色花苗。圖／IKEA 提供

活動期間只要踏進全台8間 IKEA 門市並打開《Pikmin Bloom》App，在遊戲地圖中找到該門市並輕輕向下滑動，就能直接獲得一株「工具」飾品皮克敏的金色花苗，以及該分店獨家的專屬明信片！花苗將隨機長成紅、黃、藍、紫、白、羽翅或岩石等不同種類的工具皮克敏，且每隔7天就能重新領取一次。

此外，只要在任一門市開啟「地點挑戰」任務並累積走滿2,000步，還能額外把「紅色照片鈕扣徽章」飾品皮克敏花苗帶回家！

●卡友專屬賣場尋寶！尋找皮克敏身影換限量「感謝小卡」

成功找到並拍下3隻皮克敏，即可前往客服櫃檯兌換限量「皮克敏感謝小卡」。圖／IKEA 提供

除了線上互動，賣場內也暗藏玄機！宜家卡卡友只要在入口處查看活動告示牌取得線索，就能在賣場各個角落展開實體尋寶。每間門市內都藏有6隻皮克敏，參加者只要成功找到並拍下其中3隻的完整身影，即可前往客服櫃檯兌換限量「皮克敏感謝小卡」（每店每日限量250份，送完為止）。

IKEA每間門市內都藏有6隻皮克敏。圖／IKEA 提供

若未滿18歲的玩家與持有宜家卡的親友同行並出示身分證明，同樣能一起加入這場實體尋寶樂趣！

●週末限定 Switch《皮克敏4》試玩！沉浸森林系展間再拿造型紙帽

打造滿滿的皮克敏氛圍。圖／IKEA 提供

IKEA為了讓玩家沉浸在滿滿的皮克敏氛圍中，特別運用蘑菇椅凳布套、花朵抱枕等自然系家居單品，打造出極具森林感的主題展間。每逢週六、日更與台灣任天堂合作舉辦 Switch《皮克敏4》體驗活動。

現場領取整理券即可於指定時段試玩遊戲，完成體驗後還能免費領取限定的皮克敏造型紙帽（款式隨機，數量有限送完為止），大人小孩逛家居也能盡情玩樂！

週末體驗《皮克敏4》試玩，還有機會戴上皮克敏紙帽。圖／IKEA 提供

《Pikmin Bloom》x IKEA限定活動

．活動期間： 2026年8月1日 至 8月31日

．全台8間指定門市： 內湖店、台北城市店-小巨蛋、新莊店、新店店、桃園店、台中店、嘉義城市店、高雄店

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