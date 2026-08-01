快訊

疏導北部＋加強南部！台灣高鐵時隔10年大改點 新世代班表方向曝

日職／接受身體衰退現實！陽岱鋼淚灑引退記者會 稻葉篤紀驚喜現身

童年陰影纏身！子女控父虐待棄養求免扶養 法院駁回原因曝光

昭和可愛美學席捲台北！OSAMU GOODS 50週年海外首展登場

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

可愛爆擊！《OSAMU GOODS 50週年展：原田治的OSAMU GOODS STYLE》於華山1914文化創意產業園區登場，是品牌迎來50週年後推出的海外首場大型特展。展覽以原田治半世紀以來的創作發展為核心，帶領觀眾回顧OSAMU GOODS如何從插畫角色出發，逐步融入文具、包袋、家居用品與日常生活，成為跨越昭和、平成至今仍深受喜愛的經典品牌。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


約300件珍貴展品　首度公開手繪原稿

展覽集結約300件品牌歷年作品與收藏，內容涵蓋經典商品、珍貴絕版品及首次公開的手繪原稿，讓粉絲得以近距離欣賞原田治簡潔俐落的線條與角色表情。透過不同年代的作品排列，也能看見他的設計如何受到美式漫畫與流行文化影響，並逐漸發展出充滿昭和氣息、又不失現代感的獨特美學。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


六大展區解密　可愛如何成為生活風格

本次展覽規劃六大風格展區，從原田治的創作起點、角色誕生背景，到品牌如何將圖像應用於日常用品，完整呈現「OSAMU GOODS STYLE」的形成過程。展覽不只訴說一個角色品牌的成長史，更進一步呈現原田治如何以設計改變生活氛圍，讓可愛不再只是裝飾，而是帶有個性、品味與幽默感的生活提案。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


客製T恤與限定周邊　把復古可愛帶回日常

除了豐富展品，現場也設置客製化T-shirt體驗區，粉絲可透過專屬圖樣製作獨一無二的紀念服飾。展覽商品區則集結多款50週年限定周邊，包括JACK、JILL等經典角色主題的包袋、文具與生活雜貨，融合復古美式、昭和感及City Pop風格，無論收藏或日常使用，都能為生活增添一抹充滿個性的可愛氣息。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【OSAMU GOODS 50週年展：原田治的OSAMU GOODS STYLE】

展覽日期：2026/06/26－2026/09/13

開放時間：10:00－18:00（17:30停止售票及入場）

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4B館

現場票價：全票NT$420


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>2026波隆那世界插畫大獎展登場！390幅得獎原作齊聚華山！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

原田治

ShareLife分享生活

追蹤

相關新聞

台灣首間「天線寶寶快閃店」登陸台北京站！5大打卡點與上百款周邊勾起童年回憶

《天線寶寶快閃店》首次登陸台北京站，至9月5日開放，重現懷舊的神奇島場景，提供五大打卡區與上百款獨家周邊商品，吸引大小朋友共度童趣時光。消費滿788元還可獲盲抽書籤，並有機會參加人偶見面會！

昭和可愛美學席捲台北！OSAMU GOODS 50週年海外首展登場

可愛不一定甜膩，也可以帶著成熟、俐落與恰到好處的幽默感。由日本插畫家原田治創立的OSAMU GOODS迎來50週年，海外首場大型特展於台北華山登場，透過六大主題展區與大量珍貴收藏，呈現品牌如何將藝術融入生活，形塑獨樹一格的「大人味可愛」風格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。