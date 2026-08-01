昭和可愛美學席捲台北！OSAMU GOODS 50週年海外首展登場

▲圖片來源：IG@dust._journey

可愛爆擊！《OSAMU GOODS 50週年展：原田治的OSAMU GOODS STYLE》於華山1914文化創意產業園區登場，是品牌迎來50週年後推出的海外首場大型特展。展覽以原田治半世紀以來的創作發展為核心，帶領觀眾回顧OSAMU GOODS如何從插畫角色出發，逐步融入文具、包袋、家居用品與日常生活，成為跨越昭和、平成至今仍深受喜愛的經典品牌。





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約300件珍貴展品 首度公開手繪原稿

展覽集結約300件品牌歷年作品與收藏，內容涵蓋經典商品、珍貴絕版品及首次公開的手繪原稿，讓粉絲得以近距離欣賞原田治簡潔俐落的線條與角色表情。透過不同年代的作品排列，也能看見他的設計如何受到美式漫畫與流行文化影響，並逐漸發展出充滿昭和氣息、又不失現代感的獨特美學。





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六大展區解密 可愛如何成為生活風格

本次展覽規劃六大風格展區，從原田治的創作起點、角色誕生背景，到品牌如何將圖像應用於日常用品，完整呈現「OSAMU GOODS STYLE」的形成過程。展覽不只訴說一個角色品牌的成長史，更進一步呈現原田治如何以設計改變生活氛圍，讓可愛不再只是裝飾，而是帶有個性、品味與幽默感的生活提案。





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客製T恤與限定周邊 把復古可愛帶回日常

除了豐富展品，現場也設置客製化T-shirt體驗區，粉絲可透過專屬圖樣製作獨一無二的紀念服飾。展覽商品區則集結多款50週年限定周邊，包括JACK、JILL等經典角色主題的包袋、文具與生活雜貨，融合復古美式、昭和感及City Pop風格，無論收藏或日常使用，都能為生活增添一抹充滿個性的可愛氣息。





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【OSAMU GOODS 50週年展：原田治的OSAMU GOODS STYLE】

展覽日期：2026/06/26－2026/09/13

開放時間：10:00－18:00（17:30停止售票及入場）

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4B館

現場票價：全票NT$420





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