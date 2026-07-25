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全台首創「神天輪」！ 「白沙屯媽祖」快閃台北兒童新樂園 「免費入園」限定這時段曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／臺北大眾捷運股份有限公司、兒童新樂園提供
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全台首創「神天輪」祈福！暑假遛小孩省錢攻略快收下，台北市立兒童新樂園攜手台北葫蘆寺推出「7.26平安祈福日」，除了有精彩活動，更祭出7月26日上午12:00前，「全民免費入園」重磅好康！

圖／臺北大眾捷運股份有限公司、兒童新樂園提供
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活動最大亮點就屬恭迎白沙屯媽祖於 7 月 26 日上午 10:00 至 11:00 登上兒童新樂園摩天輪，打造全台獨一無二的「神天輪」高空祈福儀式。儀式結束後，媽祖神轎將於園區繞園，並開放民眾「鑽轎底」，讓大家在玩樂之餘也能求平安。

圖／臺北大眾捷運股份有限公司、兒童新樂園提供
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園區當天同步舉辦「農趣生活節」，設有農特產市集、文化展演與親子體驗，還會限量發送結緣小禮。想玩設施可加購200元的「1日樂Fun券」（13項設施無限玩）或16:00後的140元「星光券」；大門旁還有暑假限定的「PILIGILI水樂園」，消暑玩水一次滿足。

圖／臺北大眾捷運股份有限公司、兒童新樂園提供
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兒童新樂園「7.26平安祈福日」

．地址：台北市士林區承德路五段55號

．優惠： 7/26 上午12:00前全民免費入園

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白沙屯媽祖 兒童新樂園 免費入園

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