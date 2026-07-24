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「劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密」竟是「保護級」　未滿6歲不得觀賞

聯合報／ 記者廖福生／即時報導
小八貓。圖／羚邦亞洲提供
小八貓。圖／羚邦亞洲提供

日本療癒可愛的現象級IP「吉伊卡哇」，推出首部大銀幕作品「劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密」，而今（24）日晚間片商公布電影分級，該片竟被文化部評為「保護級」電影。

「劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密」片商於官方帳號上發出聲明指出：「這幾天有收到許多家長詢問電影的分級，本片經過文化部審片制度評定，最終分級為保護級。很可惜無法讓所有年齡層的朋友們都能一起在大銀幕欣賞這部作品。」

也因此，「劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密」於7月25日及7月26日推出的限定搶先場，也必須遵守分級規定，片商呼籲：「為了符合規範，敬請大家入場時特別留意，未滿6歲兒童不得入場觀賞，6歲以上未滿12歲之兒童，須由父母、師長或成年親友陪伴輔導觀賞。」

但有趣的是，同樣為日本熱門IP「名偵探柯南」推出新作「名偵探柯南：高速公路的墮天使」，該片於6月24日在台上映，內容沿襲過去名偵探柯南的解謎故事，其中不乏飛車、槍戰、爆破等刺激驚險的經典場面，但該片在文化部公布的電影分級上，仍與過去相同評為「普遍級」。

「劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密」的故事從一張從天而降的神祕傳單展開，某天兔兔突然帶來一張「特別島嶼邀請函」的傳單，裡面寫著：「只要前往島上進行簡單的討伐任務，就可以獲得100倍報酬，而且島上限定的拉麵與甜點完全免費。」

面對如此誘人的條件，吉伊卡哇、小八貓與兔兔歡呼雀躍，儘管海獺師傅心存懷疑，但拗不過三人堅持與好奇，他們決定一同搭船前往。踏上這座宛如天堂般的度假勝地後，吉伊卡哇與夥伴們過著快樂的度假生活，但他們不知道的是，「傳說中的人魚」即將把島上所有人捲入前所未見的可怕危機中。

從故事大綱上來看，依然是主角群吉伊卡哇、小八貓與兔兔3人的大冒險，但卻遭文化部審片制度評定為「保護級」電影，令不少期待進電影院的家長與孩童不免大失所望。

電影「劇場版 吉伊卡哇人魚島的秘密」將於7月25日、7月26日推出限定搶先場；7月31日上映日語原音版；8月7日中文配音版正式上映。

兔兔。圖／羚邦亞洲提供
兔兔。圖／羚邦亞洲提供

吉伊卡哇。圖／羚邦亞洲提供
吉伊卡哇。圖／羚邦亞洲提供

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