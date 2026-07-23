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高鐵南港延伸宜蘭28分鐘11年完工 台鐵共構設站無縫轉乘

中央社／ 23日電

行政院長卓榮泰今天拍板高鐵延伸宜蘭，根據交通部資料，高鐵延伸宜蘭全長60.6公里、從南港至宜蘭車程28分鐘、估核定後11年完工。交通部次長伍勝園表示，台鐵也將於高鐵宜蘭站共構設站，方便民眾未來無縫轉乘。

行政院會通過交通部報告「打造4個90分鐘環島高效鐵路網」推動情形，說明高鐵延伸宜蘭、高鐵延伸屏東、花東鐵路雙軌電氣化及南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌化等4項關鍵計畫。卓榮泰會中也拍板高鐵延伸宜蘭計畫。

目前高鐵台北到左營為96分鐘，台鐵台北至花蓮約150分鐘，左營至台東120分鐘、花蓮至台東100分鐘。交通部指出，東西部走廊城際鐵路系統效能與韌性存在明顯落差，因此將推動環島高效鐵路網建設，打造4個90分鐘生活圈，達成「均衡台灣」政策目標。

4個90分鐘環島高效鐵路網已核定的計畫，包含高鐵延伸宜蘭經費3521億元，以及正在施工的花東雙軌化經費649億元，高鐵延伸屏東爭取116年底前完成環評審查通過，接續將綜合規劃陳報行政院，南迴鐵路改善預計9月啟動綜合規劃。

高鐵延伸宜蘭部分估計從南港至宜蘭車程28分鐘，交通部鐵道局長楊正君在院會後記者會指出，經工程以及財務評估，宜蘭高鐵計畫總經費為新台幣3521億元，將用於工程建設經費、列車採購、基地建置、用地取得，預計在計畫核定後11年完工通車。

楊正君說，後續主要作業重點部分，一，需要進行民間招商作業，因現有高鐵是台灣高鐵公司營運，未來高鐵宜蘭站的營運必須要能夠做到服務的無縫串接，系統必須要完全相容。二是進行都市計畫的變更跟用地的取得。三是進行工程設計與後續施工。四為系統整合測試跟試運轉作業。

部分民團對未來高鐵宜蘭站有轉乘疑慮，伍勝園在記者會說明，台鐵將於高鐵宜蘭站共構設站，方便民眾未來無縫轉乘。楊正君指出，未來與台鐵新設的新站做共構轉乘後，同樣能達到新烏日站、新左營站的轉乘功能。

至於為何選擇高鐵延伸宜蘭，而非宜蘭直鐵，楊正君解釋，若選擇直鐵，由於仍是台鐵路線，列車必須由樹林發車，將受限於「樹林至七堵」間的軌道容量每小時最多僅能發11至12班次，新舊路線恐產生搶班次問題，會產生極大限制。

他說，由於高鐵南港站已經有延伸尾軌，新的工程不會對高鐵南港站或是台鐵南港站產生影響，加以台鐵南港站地下月台隧道並沒有將軌道延伸，若要延伸，會對南港端產生干擾。

高鐵 台鐵 宜蘭

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