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台北藝術展│「Not Alone－與你相伴」用童趣色彩描繪陪伴力

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
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《Not Alone－與你相伴》目前正在華山1914文化創意產業園區展出，由多納藝術（Donna Art）主辦，邀請印尼當代藝術家印德拉・多迪帶來十餘件近年重要創作。展覽以「與你相伴」為核心概念，希望透過藝術回應現代社會中的孤獨感與情感需求，在繁忙生活之中打造一處能夠沉澱心靈、感受溫暖的藝術空間。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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鮮明色彩與童趣人物　描繪人與人之間的情感連結

印德拉・多迪的作品以鮮豔色彩、自由流動的線條與充滿童真的人物形象聞名。他運用壓克力顏料層層堆疊畫面，讓人物、動物、文字與象徵符號彼此交錯，形成如日記般的視覺敘事。看似簡單的構圖，實則蘊含對孤獨、記憶與陪伴的細膩思考，也讓每位觀眾都能依照自身經驗，閱讀出屬於自己的故事。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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十餘件代表作品　用畫布書寫生活片段

本次展覽精選十餘件近年創作，每幅作品都像是一則生活隨筆，沒有複雜的劇情，也沒有刻意的說教，而是以純粹且真誠的方式，記錄人與人之間微小卻珍貴的情感交流。藝術家相信，真正的陪伴未必需要言語，有時只要彼此存在，就足以成為支撐生活的重要力量，這份溫柔也完整流露於每一幅畫作之中。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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走進華山展場　感受藝術最純粹的陪伴

展覽地點位於華山1914文化創意產業園區紅磚區展間，歷史建築與當代藝術相互交融，更襯托出作品溫暖而自由的創作氛圍。無論是喜愛當代藝術、插畫風格創作，或想在繁忙生活中尋找片刻療癒的民眾，都不妨趁著展期走進《Not Alone－與你相伴》，透過色彩與畫面，感受一場關於陪伴、理解與希望的藝術旅程。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【《Not Alone－與你相伴》印德拉・多迪個展】

展覽日期：2026/06/24－2026/08/09

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 紅磚區西7-2


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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若藝術是一封寫給世界的信，那麼《Not Alone－與你相伴》更像一句安靜卻真誠的問候。印尼藝術家印德拉・多迪以充滿童趣的角色、動物與文字符號，將生活中的情感片段化作畫布上的故事，讓觀眾在欣賞作品時，也重新感受到陪伴與理解所帶來的力量。

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