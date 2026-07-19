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超巨「五球怪」齊聚北流！五迷必朝聖 拍爆「五球怪」亮燈時間快筆記 還有「官方周邊店」一次逛好逛滿

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北流行音樂中心粉專
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五迷衝北流！超巨大「五球怪」空降台北流行音樂中心，只是路過都會駐足多看幾眼，特別是夜晚亮燈更好拍，期間限定鐵粉快朝聖拍爆！

圖／台北流行音樂中心粉專
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圖／台北流行音樂中心粉專
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五月天「五球怪」全面佔領北流園區，以《派對北流五球怪樂園》為主題，預計展出至7/28，並於每日18:30-21:30期間亮燈，照亮整個園區，超巨體型與飽和色系十分吸睛，個個都有自己的獨特表情，絕對能讓五迷拍好拍滿，一次收集起來。

圖／台北流行音樂中心粉專
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圖／台北流行音樂中心粉專
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圖／台北流行音樂中心粉專
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此外，還有五月天演唱會官方周邊「笑忘北流販售區」，設在大韜黑膠耳機專賣北流店，販售期間至8/31，販售時間為12:00-20:00。到北流不只能捕捉五球怪的可愛身影，還能逛逛周邊店把喜歡的商品帶回家。

圖／台北流行音樂中心粉專
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圖／台北流行音樂中心粉專
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派對北流五球怪樂園展區

活動日期：即日起～2026/7/28

開燈時間：18:30-21:30

活動地點：台北流行音樂中心

笑忘北流販售區

販售日期：即日起～2026/8/31

販售時間：12:00-20:00

販售地點：台北流行音樂中心 大韜黑膠耳機專賣北流店

圖／台北流行音樂中心官網
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