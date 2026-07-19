超巨「五球怪」齊聚北流！五迷必朝聖 拍爆「五球怪」亮燈時間快筆記 還有「官方周邊店」一次逛好逛滿
五迷衝北流！超巨大「五球怪」空降台北流行音樂中心，只是路過都會駐足多看幾眼，特別是夜晚亮燈更好拍，期間限定鐵粉快朝聖拍爆！
五月天「五球怪」全面佔領北流園區，以《派對北流五球怪樂園》為主題，預計展出至7/28，並於每日18:30-21:30期間亮燈，照亮整個園區，超巨體型與飽和色系十分吸睛，個個都有自己的獨特表情，絕對能讓五迷拍好拍滿，一次收集起來。
此外，還有五月天演唱會官方周邊「笑忘北流販售區」，設在大韜黑膠耳機專賣北流店，販售期間至8/31，販售時間為12:00-20:00。到北流不只能捕捉五球怪的可愛身影，還能逛逛周邊店把喜歡的商品帶回家。
派對北流五球怪樂園展區
活動日期：即日起～2026/7/28
開燈時間：18:30-21:30
活動地點：台北流行音樂中心
笑忘北流販售區
販售日期：即日起～2026/8/31
販售時間：12:00-20:00
販售地點：台北流行音樂中心 大韜黑膠耳機專賣北流店
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