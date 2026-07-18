512位「戰鬥陀螺」高手夢時代熱血對決　限定版陀螺同步登場，還有台北場資訊曝光了

暑假想到高雄旅遊，除了逛景點、吃美食，戰鬥陀螺玩家也有不能錯過的熱血行程！「2026極限盃G1高雄場」將於7月25日在高雄夢時代登場，集結全台512位高手同場競技，爭奪世界盃代表資格，現場還有限定版戰鬥陀螺與收藏商品登場，無論是參賽玩家或想感受大型陀螺賽事的民眾，都可以安排到高雄看一場熱血對決。

圖／取自戰鬥陀螺TW臉書粉絲專頁

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2026極限盃G1高雄場登場 512位高手爭奪世界賽資格

今年高雄場賽事規模再升級，分為通常組與公開組，各設256個參賽名額，合計512位選手同場較勁。經過一輪輪對戰後，除了爭取世界盃代表資格，前三名也能獲得專屬限定獎品，冠軍可抱回燦金版蒼龍突擊，亞軍獲得白銀版蒼龍突擊，季軍則能帶走黃銅版蒼龍突擊，對戰鬥陀螺玩家來說，無疑是暑假最值得挑戰的賽事之一。

圖／取自戰鬥陀螺TW臉書粉絲專頁

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除了現場賽事之外，玩家也能把握機會尋找限定收藏。活動現場將推出黑金版蒼龍勇氣S6-60V等限定商品，喜歡戰鬥陀螺收藏的玩家也能趁著到高雄旅遊的機會，一次完成觀賽與購物行程。台北場則預計於9月19日在新店裕隆城登場。

圖／取自戰鬥陀螺TW臉書粉絲專頁

GQ文化祭攜手Funbox Toy 台北花博再開戰

戰鬥陀螺玩家暑假還有另一場賽事可以挑戰。GQ與Funbox Toy首度合作，將於8月8日至9日在台北花博公園爭艷館舉辦「GQ文化祭限定戰鬥陀螺特別賽」，每日僅開放128位玩家參賽，適合安排台北週末旅遊的玩家前往挑戰。

圖／取自GQ臉書粉絲專頁

參賽資格已於7月13日開放販售，參賽者須年滿7歲，並自備戰鬥陀螺。由於本賽事屬於特殊賽事，參賽者須先購買「2026 GQ文化祭」任一門票，再加購戰鬥陀螺特別賽資格券，每人每日限購1張；若想連續兩天參賽，則須購買兩日活動門票或雙日票。

參賽送限定好禮 冠亞季軍再抱回燦金版陀螺

成功購買資格券並完成報名的玩家，可獲得包含CX-00專用強化貼紙、帝王威能金屬鑰匙圈、3v3對戰收納盒，以及GQ STYLE FEST專屬購物袋等參賽好禮。

圖／取自GQ臉書粉絲專頁

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賽事採官方3 on 3對戰形式，正賽前6輪採4分制單淘汰賽，最終決賽則採5戰3勝制。每日冠軍可獲得「魔導神杖 燦金版」、亞軍為「騎士重盾 燦金版」、季軍則可獲得「英仙幽冥B 燦金版」。

【2026極限盃G1高雄場】

活動日期：2026年7月25日

活動地點：高雄夢時代

參賽規模：通常組256人、公開組256人，共512人

【GQ文化祭限定戰鬥陀螺特別賽】

活動日期：2026年8月8日至8月9日

活動地點：台北花博公園爭艷館

參賽名額：每日128人

活動時間：12:00至20:00

參賽條件：年滿7歲，須自備戰鬥陀螺

備註：此外，台北場參賽者需另購「2026 GQ文化祭」門票，才能加購戰鬥陀螺特別賽資格券。暑假想安排高雄旅遊、台北親子遊或動漫玩具主題行程的玩家，不妨把兩場賽事加入行程清單，親自感受戰鬥陀螺高速碰撞的熱血魅力。

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