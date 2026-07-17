一覺醒來全身癢！ 高雄五星飯店驚爆「床蝨危機」 房客被蟲嚇醒 飯店：已全面清消

高雄之旅竟成一場惡夢！ 出門住飯店最怕衛生踩雷，沒想到「五星級觀光大飯店」竟出現蟲蟲危機。一名旅客入住高雄老字號星級旅館，睡到被一陣難耐奇癢活活驚醒，眼前的一幕瞬間讓他驚呼：「整張床都在爬！」

一名旅客在社群分享透露，自己是這家星級飯店的常客，過去體驗都很好，沒想到這次徹底踩雷。事發當天清晨 6 點，他突然感覺渾身刺癢，開燈一看，床單、枕頭縫隙上竟有大量細小蟲子正在緩慢蠕動，連一旁的牆壁、被單深處都有牠們的蹤跡。他當下頭皮發麻，一秒都不敢多待，立刻收行李狂奔下樓退房。

圖／翻攝自threads

高雄市病媒防治商業同業公會指出，這些小蟲就是俗稱臭蟲的床蝨，極容易附著在國際旅客的行李箱、衣物上被「免費託運」進國內。牠們平時最愛躲在床單、枕頭四角及牆壁木縫，白天怕光，夜間才出來吸血。專家提醒，若想自行防治，可用高溫曝曬或熱蒸氣，只要溫度超過攝氏 65 度就能有效殺死臭蟲及蟲卵。

針對客房驚現床蝨事件，寒軒國際大飯店迅速發布聲明致歉，強調接獲反映第一時間已立即封閉該客房及周邊區域，並安排專業病媒防治廠商進行床蝨檢查與預防性全面清消。

同時承諾，將持續與受害房客保持聯繫並妥善協助後續，同時全面強化客房日常清潔巡檢機制，保障旅客住宿品質。

圖／翻攝寒軒國際大飯店臉書

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