夏日抗暑神物大降價！ 超商隱藏版「三麗鷗保冷袋」下殺買一送一 網驚：架上全掃空

今夏必收的超值好物來了！近日網友在7-ELEVEN挖寶到一款「抗暑神物」，超萌的三麗鷗、史努比保冷袋竟然悄悄祭出「買一送一」超殺優惠，換算下來一個不到50元！超高CP值立刻在網路上掀起搶購潮，許多門市更是被婆媽與粉絲秒殺包軌。

有網友在「全家便利商店 ／ 7-11 超商新品＆好物分享區」臉書社團發文分享，「看到Hello Kitty保冷袋覺得可愛，詢問店員價格，沒想到居然只要99元」，更狂的是目前超商推出「架上所有聯名款肖像保冷袋都買1送1」。

圖／翻攝全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社群

這款其實是7-ELEVEN今年上半年推出的卡通聯萌大明星10L保冷袋，母親節也曾祭出活動好康，款式包含Hello Kitty、史努比、小熊維尼、奇奇蒂蒂與牡蠣寶寶共5大人氣角色。沒想到，近期祭出了超狂回饋，原價99元直接「買一送一」，等於只要50元銅板價就能入手超萌聯名小物！

7-ELEVEN卡通聯萌大明星10L保冷袋(活動照)。圖／7-ELEVEN提供

佛心優惠曝光後，立刻在臉書社團引發熱烈迴響。大批網友留言狂讚「容量大又好用」、「一次買6個，質感很讚」、有網友直呼「看到就是架上全包」。甚至有許多門市已經賣到斷貨，讓買不到的人急尋代購。雖然也有早前以原價購入的粉絲感到扼腕，但多數人仍大讚這波「晚買享折扣」實在太划算，絕對是今夏必收的抗暑神器。

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