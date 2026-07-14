激殺3折餐券只要77元！ 機票重回小資價 「年中慶」天天開搶飛日韓「機票717元」、加碼「星級飯店717元」

隨著國際航空燃油附加費調降，加上各大旅行社與航空公司的降價促銷，不少熱門航點的票價都悄悄「回到親民價位」。為了搶攻暑假與下半年的旅遊商機，易遊網祭出超狂「717年中慶」限時大促破盤優惠價，鬧鐘設好、手刀搶起來！

●百元機票、銅板價餐券天天調鬧鐘狂飆手速

這波由 易遊網 掀起的「717年中慶」限時大促，最猛的絕對是每天中午12 點的「限量一口價」活動。最受矚目的北海道與首爾單程機票，分別會在7月15日及22日釋出717元 的驚天逆向價！不僅如此，網路上討論度破表的「饗食天堂」與「夏慕尼」餐券，也直接下殺77元 銅板價，連出國必備的 eSIM 都只要7元，完全是挑戰民眾的手速與網速。

圖／易遊網提供

●國旅出遊必看！全台 24 間星級飯店 717 元神價入住

不只出國賺到，留在台灣度假也能享好康。活動期間的平日下午1點，官方精選了24間高口碑的人氣旅宿，只要717元就能開住！名單包含主打質感城市遊的「台南晶英酒店」、「新竹伊普索凱悅尚選酒店」，以及度假首選的「台東桂田喜來登酒店」。針對親子家庭，也有「台中鳳凰酒店」與「蘭陽烏石港海景酒店」等放電系住宿，每天限量3間，搶到就是賺到。

圖／易遊網提供

圖／易遊網提供

圖／易遊網提供

●韓國團體 5 天免萬元！夏季旅展清倉、秋冬賞楓搶先卡位

如果懶得規劃自由行，跟團出遊同樣超有感。配合即將開跑的台北夏季旅展，可樂旅遊 推出超狂的清倉驚喜，首爾清州 5 日遊居然 萬元有找（9,999元起）。若是想提早預訂 10 下旬的浪漫秋景，日本「深秋北海道 5 日」保證住三晚溫泉飯店兼長腳蟹吃到飽，限量 2 萬 9,888 元起；而五星規格的「韓國雪嶽山賞楓 5 日」也只要1萬8,800元起，非常適合小資族輕鬆出發。

圖／易遊網提供

●年末跨年超前部署，全新奢華歐洲河輪早鳥折 8 千

想玩點不一樣的奢華體驗？下半年的跨年與頂級旅遊潮已經打響前哨戰。業者今年獨家包下全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，將於 10 月帶領旅客沿著萊茵河慢遊德、法、荷、瑞等國，早鳥報名直接享 第二人現折8,000元，團費更是一口氣全包網路、指定酒水與岸上觀光。此外，包含日本環球影城跨年派對、雪梨煙火秀及迪士尼遊輪「迪士尼探險號」等超夯行程也全面開放預訂，讓你想從年頭一路嗨玩到年尾！

圖／易遊網提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」