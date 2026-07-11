101颱風停業賈永婕遭酸「不敢跟老天賭」！霸氣回：沒人要拿命開玩笑

巴威颱風襲台，台北101宣布7月10、11日暫停營業。但有網友在社群留言質疑，先前邀請美國傳奇徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰攀登台北101時，似乎敢「跟老天賭」，如今卻因颱風停業，認為做法前後矛盾。對此，台北101董事長賈永婕親自發文回應。

賈永婕表示，有酸民留言批評：「Alex的活動都敢跟老天賭，今天卻不敢？根本沽名釣譽。」她則直接澄清，霍諾德原定於2026年1月24日進行的徒手攀登活動，其實就是因為天候不佳而延期一天舉行，改到1月25日才正式登場，強調：「那次老天下雨，我們就延期了，從來沒有人要跟老天爺賭。」

談到此次因巴威颱風決定暫停營業，賈永婕坦言，團隊確實經過一番掙扎，甚至前一天晚間10點仍持續召開防颱應變會議討論。她指出，依照以往經驗，只要宣布颱風假、風雨尚未明顯增強，百貨公司往往會湧入大量人潮，業績通常也會因此提升，因此停業並非容易的決定。

不過，她強調，最終團隊仍一致認為，沒有必要冒著風險與天氣硬碰硬，員工、合作廠商及消費者的安全永遠是最重要的考量。她也幽默表示：「今天我的業績先放假、KPI先放假、預算達成率先放假、EPS也一起放假。」等到颱風過後，再努力把業績追回來，因為「數字可以再拚，人平安才是最重要的事」，也希望大家都能平安度過這次颱風。