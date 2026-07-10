快訊

整理包／巴威連放2天？20縣市、2地區放颱風假 11日停班課完整名單出爐

中聯問題油退貨從寬 行政院公布兩大退貨管道

14縣市列陸警！高鐵明日改全天自由座 台鐵對號車明午前全停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風假百貨通常業績好...101休館「不跟老天爺賭」賈永婕坦言：很掙扎

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
台北101董事長賈永婕吐露對於颱風假百貨是否休館一度很掙扎。圖／擷自臉書／賈永婕的跑跳人生
台北101董事長賈永婕吐露對於颱風假百貨是否休館一度很掙扎。圖／擷自臉書／賈永婕的跑跳人生

巴威颱風持續逼近，北部地區各縣市今（10）日皆停班停課。面對颱風假生活圈，身為台北指標性地標的台北101也在昨晚深夜決議全天暫停營業。董事長賈永婕隨後在臉書發文，透露做這個決定時內心「真的很掙扎」，但最終選擇將員工安全放在第一位，幽默且溫馨的發言獲上萬網友按讚。

坦言掙扎過往颱風假爆滿業績 賈永婕暖喊：人平安最重要

賈永婕在臉書透露，一早就有朋友傳訊息詢問「101今天有開嗎？想去逛街，因為外面真的太熱了！」讓她回想起昨晚10點，團隊還在緊鑼密鼓地召開防颱應變會議。她坦言，在做決策的過程中十分兩難，根據百貨業過去的經驗，只要一放颱風假，若風雨還沒明顯變大，百貨公司往往會湧入大批吹冷氣的人潮，「業績通常都是人山人海，會非常好。」

「但是，我們決定不要跟老天爺賭。」賈永婕強調，專櫃廠商與員工的安全比什麼都重要。因此她決定頂住壓力，幽默宣布今天「我的業績先放假、KPI先放假、預算達成率先放假、EPS也一起放假。」同時也笑稱等風雨過去之後，再把這些數據「全部叫回來加班」，霸氣與溫馨兼具的態度，被大批網友讚爆是「最暖董座」。

百貨防颱兩樣情 南港LaLaport、美麗華照常營業

應對政府停班課，台北百貨也多休館，不過南港LaLaport、大直美麗華百樂園今日仍照常營運。由於上午天候尚未出現明顯風雨，有民眾表示颱風假趁著風雨還沒來，開車前往商場採買防災食物順便逛街。不過，LaLaport館內的電影院因應威秀影城今日休息，也拉下鐵門暫停營業。對於仍有百貨營業，台北市長蔣萬安今日也特別呼籲，各大營業場所仍應以「安全」為第一優先考量，提醒市民注意自身防颱。

相關新聞

颱風假百貨營業湧人潮 台灣三井：北部2店今17時提前閉店

巴威颱風來襲，全台12縣市今日停班停課，但因白天天氣未受颱風影響無風無雨，包括南港LaLaport、美麗華、林口MITSUI OUTLET PARK、板橋大遠百等今天都正常營業，民眾多賺到一天颱風假也紛紛湧進百貨覓食補貨，讓有營業的百貨人潮洶湧。台灣三井不動產表示，今天營業時間採滾動式調整，預計今晚起颱風影響明顯，南港及林口將於今日17時提前閉店。

小小兵三創快閃店登場！還有《湯姆貓與傑利鼠》《飛天小女警》一次逛再抽免費電影券

小小兵三創快閃店登場，結合《小小兵：大怪獸》及經典卡通，打造暑假親子打卡新地點。現場販售限量周邊，還有抽獎活動，吸引動漫迷前來朝聖。

南港LaLaport、美麗華「颱風假營業」被蔣萬安喊話 百貨回應了

每逢颱風假，台灣百貨零售業就必須在「開與不開」的兩難抉擇，思考一場關乎業績與企業形象的「颱風假學問」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。