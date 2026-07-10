颱風假百貨通常業績好...101休館「不跟老天爺賭」賈永婕坦言：很掙扎

巴威颱風持續逼近，北部地區各縣市今（10）日皆停班停課。面對颱風假生活圈，身為台北指標性地標的台北101也在昨晚深夜決議全天暫停營業。董事長賈永婕隨後在臉書發文，透露做這個決定時內心「真的很掙扎」，但最終選擇將員工安全放在第一位，幽默且溫馨的發言獲上萬網友按讚。

坦言掙扎過往颱風假爆滿業績 賈永婕暖喊：人平安最重要

賈永婕在臉書透露，一早就有朋友傳訊息詢問「101今天有開嗎？想去逛街，因為外面真的太熱了！」讓她回想起昨晚10點，團隊還在緊鑼密鼓地召開防颱應變會議。她坦言，在做決策的過程中十分兩難，根據百貨業過去的經驗，只要一放颱風假，若風雨還沒明顯變大，百貨公司往往會湧入大批吹冷氣的人潮，「業績通常都是人山人海，會非常好。」

「但是，我們決定不要跟老天爺賭。」賈永婕強調，專櫃廠商與員工的安全比什麼都重要。因此她決定頂住壓力，幽默宣布今天「我的業績先放假、KPI先放假、預算達成率先放假、EPS也一起放假。」同時也笑稱等風雨過去之後，再把這些數據「全部叫回來加班」，霸氣與溫馨兼具的態度，被大批網友讚爆是「最暖董座」。

百貨防颱兩樣情 南港LaLaport、美麗華照常營業

應對政府停班課，台北百貨也多休館，不過南港LaLaport、大直美麗華百樂園今日仍照常營運。由於上午天候尚未出現明顯風雨，有民眾表示颱風假趁著風雨還沒來，開車前往商場採買防災食物順便逛街。不過，LaLaport館內的電影院因應威秀影城今日休息，也拉下鐵門暫停營業。對於仍有百貨營業，台北市長蔣萬安今日也特別呼籲，各大營業場所仍應以「安全」為第一優先考量，提醒市民注意自身防颱。