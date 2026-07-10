小小兵三創快閃店登場！還有《湯姆貓與傑利鼠》《飛天小女警》一次逛再抽免費電影券

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聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／野獸國提供
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暑假旅遊行程又多一個打卡新去處！隨著《小小兵：大怪獸》電影上映掀起話題，台北三創生活園區同步迎來動漫迷必訪快閃活動。娛樂品牌野獸國即日起於三創生活園區1樓「十二立方」打造《華納兄弟探索卡通萌友會：夏日大冒險》與《小小兵＆大怪獸》雙主題快閃店，結合電影場景、經典卡通角色與限定周邊，成為今年暑假親子、情侶及動漫迷朝聖的新景點。

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其中，《小小兵＆大怪獸》快閃店呼應最新電影熱潮，重現電影中的怪獸世界，小小兵更化身攝影師迎接粉絲拍照打卡。現場除了販售電影限定商品，還有絨毛玩偶、掌心公仔、冷氣毯等實用周邊，更推出限量施華洛世奇（Swarovski）聯名系列，包括飾品與收藏擺件，吸引粉絲搶先收藏。

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另一區《華納兄弟探索卡通萌友會：夏日大冒險》則集結《探險活寶》、《湯姆貓與傑利鼠》及《飛天小女警》三大經典IP，打造充滿童年回憶的拍照場景，同步推出多款限定商品，包括《探險活寶》盲盒、老皮與阿寶掌心公仔、《飛天小女警》迴力車盲盒，以及《湯姆貓與傑利鼠》起司派對儲金公仔等，從平價盲盒到收藏級公仔一次滿足。

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此外，即日起至7月12日開幕優惠期間，單筆消費滿1,399元即可參加《小小兵：大怪獸》電影票抽獎活動，數量有限、送完為止。若暑假安排台北一日遊，不妨把三創生活園區列入行程，先進戲院感受小小兵魅力，再到快閃店拍照、選購限定周邊，一次蒐集今夏最夯電影與動漫話題。

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小小兵 飛天小女警 電影 快閃店

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