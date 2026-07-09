上次漂走40米！奇美博物館350kg大河馬 最新防颱照「像在拔牙」 館方：應該不會再跑走

隨著強烈颱風巴威步步逼近，全台嚴防戒備，台南「奇美博物館」園區內一枚重達350公斤的巨型河馬雕塑，也緊急被館方加強固定。不過現場畫面曝光後，那獨特的綁法卻瞬間讓幾千名網友集體陷入童年回憶殺，笑噴驚呼：「這根本是阿嬤幫忙拔牙的畫面」

回溯至上個月底，中南部降下驚人豪雨導致園區淹水，巨量級河馬居然順著水利「大出走」，神奇地漂移了40公尺，當時還被正舉辦埃及展的網友笑稱是「法老的神秘力量」。

奇美博物館 Chimei Museum 貼文表示，館方團隊利用強韌的繩索，對大河馬進行全身性的防颱加強固定，希望透過雙重保險防範強風暴雨再度造成雕塑漂移。館方也向廣大粉絲們喊話，會密切留意即時氣象資訊，隨時做好園區內各項藝術裝置的安全調度，全力守護大家的河馬小可愛。

不過，卻在官方照片曝光後徹底歪樓，繩索剛好牢牢繞過大河馬張得大大的嘴巴與牙齒上，畫面像極了小時候長輩常用的民間拔牙偏方。貼文一出，吸引超過5千名網友朝聖按讚，留言區瞬間炸鍋：「另一邊要綁在門把上，然後用力關門！」、「原來是拔牙，我還以為是防颱」、「這樣算不算虐待動物啦哈哈」。

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