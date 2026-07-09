哈利波特生日快到了！鐵粉必搶「生日蛋糕鐵盒餅乾」首度在台開賣 官方周邊台灣1號店「多款新品」1次看
哈利波特生日快到了！位於南港LaLaport一樓的「哈利波特周邊商品專賣店」新品登場，有25週年紀念胸針、明信片組，還有首度在台販售的「特別款鐵盒餅乾」，鐵粉又要剁手手了！
7/31是哈利波特生日，南港LaLaport的哈利波特官方周邊店「Harry Potter-Mahou Dokoro」開賣首度登台的「生日蛋糕鐵盒餅乾」，內含2款獨立包裝餅乾，以粉紅色奶油蛋糕造型鐵盒包裝，吃完還能把精緻鐵盒收藏起來或是收納小物件，送禮自用兩相宜。
同時，還有哈利波特上映25週年紀念系列第二集《哈利波特：消失的密室》新品，像是胸針、明信片組與貼紙3枚組，都能看到咆哮信、多比、湯姆瑞斗的日記及飛天車等電影經典元素設計。另有「人氣魔杖磁鐵」新款開賣，共有8種隨機款式，同樣值得鐵粉收藏。
南港LaLaport小編還同步透露，哈利波特的每集電影都有各自的專屬紀念設計，接下來每個月都還會有不同系列陸續登場。更多周邊商品詳情則等大家自行到店解鎖囉！
Harry Potter-Mahou Dokoro 哈利波特–魔法之地
地址：台北市南港區經貿二路131號1F（LaLaport 南港）
電話：02-2783-3097
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