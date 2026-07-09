哈利波特生日快到了！鐵粉必搶「生日蛋糕鐵盒餅乾」首度在台開賣 官方周邊台灣1號店「多款新品」1次看

今年夏天最受期待的集點活動登場！全聯、大全聯宣布7月10日至9月24日推出「飲料冰品積分樂」，攜手超人氣IP《寶可夢》，推出一系列限定授權商品。福利卡友活動期間於全聯、大全聯購買飲料、冰品，單筆每滿40元即可獲得1點寶可夢積分，集滿3點或8點，即可加價99元起即可換購多款限定商品，預料將再掀起一波收藏熱潮，也同步帶動夏季飲料與冰品買氣。

2026-07-09 16:47