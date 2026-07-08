旅行社開始「養角色」了！吉祥物讓品牌更有記憶點 萌行銷VS.品牌IP 賦能直客、社群與服務新動能

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從東南旅遊「哞寶」、五福旅遊「舞狐、萊狐」與新加入的「幸狐」、長汎假期「汎奇」，到世邦旅遊推出的蜜蜂「邦蜜SPUNKME」，這些「角色」反映出旅行社正在思考：如何讓品牌更容易被記住？如何讓旅客在還沒下單前，就先對品牌產生親近感？「賣萌」是個巧妙選擇。但吉祥物要從「萌經濟」走向品牌IP，關鍵不在外型多可愛，而在後續能否被持續經營。當角色能貫穿社群、旅展、周邊、會員與服務流程，更有機會從行銷素材升級為旅行社的自有品牌資產，變身吸睛也吸金的「狠角色」。

⭐吉祥物3大優勢⭐ 讓品牌可合影 也能被帶回家

吉祥物「吸睛」之餘，還有許多優勢，如帶動社群互動、旅展破冰與會員經營。

優勢 ➊ 抽象服務變成品牌人格

旅行社服務多元，吉祥物的第一項優勢，就是把不可見的服務轉化為可親近的角色。

東南早在2015年推出哞寶，近年隨著品牌溝通調整，哞寶也變得更可愛、更立體。Q版小牛柔化老品牌形象，讓「踏實、安心」轉化為更容易被年輕族群接受的親和力。世邦邦蜜則從服務精神切入，蜜蜂勤奮、分工、持續工作的形象，對應領隊早出晚歸、協助旅客處理旅途中大小問題的日常，讓專業服務有了更具體的角色代表。

優勢 ➋ 社群與旅展的破冰工具

旅展現場資訊量大，消費者很容易「看見」卻未「記住」。吉祥物能讓旅客停下來拍照、微笑靠近，再讓業務與產品接手溝通。

長汎假期發現汎奇出現在旅展時最能帶動互動，民眾會主動拍照擁甚至擁抱汎奇。五福吉祥物家族在旅展與親子客群中反應也非常明顯，大幅增加停留與品牌記憶。

東南則把哞寶放進IG、LINE與活動推播，用角色語氣降低促銷感。2026TTE首度亮向的邦蜜也飛到展台各處，開始行銷帶隊任務。

優勢 ➌ 延長記憶，累積品牌資產

五福即積極朝周邊化與IP延伸，除呼應品牌年輕化並經營新世代客群，還有自建品牌資產的成本思維。相較外部代言人有費用、檔期與形象限制，吉祥物更適合成為可累積的自有行銷資產，現已運用到悠遊卡、會員報與產品頁面。有趣的是，五福早期line貼圖是為同業溝通設計例如催訂金、提醒開票等，讓吉祥物加入B2B往來日常對話，讓IP延伸到產業互動與品牌記憶。

🪄吉祥物升級挑戰🪄 可愛只是起點 持續經營才是考驗

吉祥物雖能帶來人氣，但若沒有後續任務、內容、數據與產品承接，仍難以轉成買氣。

挑戰 ➊ 確立角色階段型任務

要成為品牌IP，必須隨階段承擔任務。初期要建立品牌性格，中期要進入社群、旅展與產品溝通，後期則要延伸到會員經營、服務提醒或數位介面。這可從人設、場景與功能分工。從五福吉祥物家族個性、汎奇的探索人設，到邦蜜領隊精神，也說明角色要長成品牌資產，需考慮任務導向。

挑戰 ➋ IP經營需要人力與一致性

吉祥物做出來不難，難的是讓它持續「活著」。社群內容、視覺規範、活動安排、周邊製作、跨部門協作與效益追蹤，都需要人力與預算支撐。角色愈多，管理成本愈高，設定若前後不一致，也容易讓品牌失焦。

長汎以持續曝光、電子賀卡與社群故事穩定經營汎奇；五福積極推進周邊與家族化想像，這些背後都必須有團隊支撐角色世界觀、製作成本與會員兌換機制。此外，多半由同仁擔綱的操偶師，也需要理解角色被賦予的使命，維持一致表現。

挑戰 ➌ 有人氣不等於有買氣

吉祥物能帶來人流、拍照、留言與話題，但不必然等於成交。要讓線下活動「有人氣也有買氣」，真正轉換仍要靠產品力、價格帶、現場銷售、活動機制與後續追蹤。吉祥物可以吸引旅客靠近，但商品是否符合需求、業務是否能接住流量、會員與LINE是否能後續追蹤，才是買氣關鍵。可愛可以吸粉，但不能為成交背鍋；旅行社若要讓IP真正賦能，就必須把人氣轉成可追蹤的互動、導流與轉換。

旅行社主要吉祥物

旅行社名稱 角色定位 主要運用 特色亮點 實體化 東南旅遊 哞寶（牛） 2015年推出，以Q版小牛柔化老品牌形象，傳遞踏實、親和與活力。 IG、LINE、貼圖、會員活動、AI MV、禮品 老品牌數位年輕化，強化社群互動與會員導流 規劃中 五福旅遊 舞狐、萊狐、幸狐（狐狸） 2024年舞狐、萊狐以專業旅人亮相，2026年文青美少女幸狐加入。 旅展走秀、門市、貼圖、悠遊卡、會員報 以家族設定串起旅展、周邊與品牌2.0 有 長汎假期 汎奇（青蛙） 2021年推出，生日6∕6，對世界充滿好奇，象徵上山下海與童心探索。 旅展走秀、社群、IG、電子賀卡、周邊商品 以情感橋樑強化旅展互動與品牌親近感 有 世邦旅遊 邦蜜（蜜蜂） 2026年5∕11登場，象徵勤奮、幫忙與領隊服務精神。 新IP導入、辦公室形象、周邊商品 將領隊專業與服務精神具象化為品牌大使 規劃中

🎉讓吉祥物成為推廣大使🎉 從被看見到被追蹤

綜合業界操作，養IP的第一步，是讓角色與品牌產生強連結；第二步，是讓角色進入產品與社群，協助推薦行程與季節玩法；第三步，則是導入服務與會員經營，讓IP從曝光走向互動，再走向可追蹤的轉換。

東南旅遊已開始計算吉祥物效益。哞寶運用於LINE推播、貼圖、IG、Threads、會員經營與AI MV／Reels；2025歲末感謝祭以哞寶為主軸時，留言數較去年同類活動成長2倍，主題MV觀看數破萬，抽獎活動約有近8,000名不重複使用者參與，哞寶已成為社群互動主角。

長汎汎奇生日慶則是整合行銷案例。長汎假期把6月「汎奇生日」轉化為品牌活動節點，結合行程優惠、LINE任務、Facebook抽獎、門市下單禮與限定周邊，讓角色生日不只是慶祝事件，也能推動產品導購、社群互動、門市接觸與會員回訪。

當角色被看見、被使用、被追蹤，甚至在旅程服務中被需要，IP才真正從萌行銷升級為品牌資產。

賦能建議－AI時代，IP從吸睛走向服務 旅行社IP賦能評估表

AI讓數位角色更好操作，也降低旅行社經營IP的難度。可協助企劃團隊生成多場景內容、短影音腳本、社群文案、行前提醒、多語資訊，甚至成為LINE客服與會員推薦介面，讓吉祥物從靜態形象走向可對話、可推薦的數位旅伴，貫穿品牌、產品、社群、現場、服務與會員經營等各類場景，讓角色真正活起來。

（攝影＝廖苡安、圖片提供＝各家旅行社）

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