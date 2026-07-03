全台最大「海景好市多」7/3新高雄店強勢開幕！ 4大新門市亮點、開幕專屬「分段破盤價」搶先看

陪伴高雄在地人走過29年歲月、承載無數購物回憶的台灣好市多創始店「高雄中華店」，已於7/2晚間 6 點正式吹熄燈號。緊接著在7/3，坐落於前鎮區智科路的全新「高雄亞灣店」便會霸氣接棒。隨著新店即將開幕，社群上先掀起了一波「瘋狂辦卡熱」！

有高雄在地網友日前在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，只要在高雄店申辦新會員卡，就能獲得價值 1000 元的商品券以及限定購物袋；後續前往指定分店消費，還能額外加碼帶走一個保冷袋。更狂的是，如果順手申請會員費代繳折抵 200 元，搭配上新戶首刷禮 500 元，直接抹平了一般卡與黑鑽卡之間 1500 元的價差，超值！

圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團

貼文曝光，不少網友紛紛留言「竟然還有黑鑽專屬的袋子」、「黑鑽卡的袋子超有質感」、「這樣折下來加贈品，黑鑽卡和一般卡價差感覺都回本了」，等同無痛升級。

全新亮相的好市多高雄亞灣店，址位於前鎮區智科路，吸睛亮點直接坐穩全台最狂好市多寶座：它不僅是全台灣占地面積最大的好市多賣場，坐擁海景第一排的絕佳景觀，未來甚至規劃附設加油站。更一口氣規劃了 1010 席汽車位與 400 席機車位，打造全台最多汽機車停車位的超大購物空間。

圖／翻攝好市多官方APP

為了避免開幕當天現場被擠得水洩不通，好市多官方這回也展現了極高的智慧，宣布開幕限定優惠將採取「分階段」方式驚喜推出，活動預計一路延續至8/30為止。

想搶便宜的民眾不用在第一天人擠人，只要打開好市多APP的「優惠訊息」，點開會員護照並選擇新高雄店的專屬活動，就能搶先解鎖每一檔期的特價品項。第一波主打（7/3至7/5）甚至祭出 Samsung 顯示器限時現折萬元的超狂折扣，Dyson 空氣清淨機與舒適枕頭也都有開幕特價。

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