100台彩繪車廂亮相！《動物方城市》x貓空纜車限定慶典　茱蒂、尼克版水晶車廂必搭 主題周邊造景+快閃店必打卡

超人氣動畫《動物方城市》大動作進駐台北捷運與貓空纜車，打造限時2個月的《全城出動 飛上貓空》限定活動。適逢電影上映10週年與貓纜20週年，全線不僅有高達100台彩繪車廂換上超萌新裝，更推出全台僅有2台的「等比例主角水晶車廂」，讓茱蒂和尼克陪你飛高高！

圖／台北捷運提供

100台8款主題彩繪車廂亮相！全線僅2台「驚喜版水晶車廂」必搶

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這回共有100台貓空纜車車廂換上《動物方城市》新裝，官方共設計8款外觀，包含哈茱蒂、胡尼克、快俠、洪金豹等第1、2集人氣角色。

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其中，全線僅有2台等比例還原尼克與茱蒂的「驚喜版水晶車廂」，採用全透明車體設計，車廂內還有動畫中才看得到的立體角色公仔，欲搭乘的旅客可至纜車動物園站或貓空站專屬服務區進行現場付費預約。

爪爪冰、身高量尺電梯！動物園站、貓空站沿線驚喜彩蛋拍不停

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將車站打造為大型電影主題場景，包括起點「動物園站」從一樓到四樓規劃了角色主題指示牌與站體裝飾，其中一座主題電梯結合了角色身高量尺，供旅客測量與尼克、茱蒂的身高差。

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終點「貓空站」頂樓的「天空綠洲 Sky Green」觀景台，則重現電影經典的「爪爪冰」與特色公車亭，融合貓空山景供民眾拍照打卡。

快閃店、拍貼機萌翻！還有限量聯名「透明一卡通套票」

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動物園站一樓售票處旁限時開設《動物方城市》主題商品館，販售角色玩偶、生活居家小物等周邊商品，四樓則設置主題拍貼機與報紙機。此外，貓纜攜手一卡通公司推出限量收藏套票，包含透明紀念卡、紀念卡搭一日票、含動物園門票等3種組合，每款首波限量2,000套；主題透明一卡通空卡將於7月2日起在全台7-ELEVEN限量開賣。

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打卡上傳社群解鎖 尋寶集章還能抽好禮！

圖／貓空纜車提供

活動期間同步舉辦「巡迴貓纜集章趣」。旅客於各車站詢問處出示手機，並追蹤迪士尼與貓空纜車官方IG帳號，即可免費領取一張空白明信片，至各站點與市立動物園內蒐集特製套版印章。將自身與主題裝置或集章明信片的合照上傳至個人社群平台，並公開標註指定官方帳號，即可參加抽獎，有機會獲得活動限定的精美禮品。

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